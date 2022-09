Lewandowski zaimponował trenerowi Barcelony. Mówi wprost. To go zaskoczyło

- Tym, co mnie zaskoczyło, jest jego ludzkie oblicze. Jest bardzo skromny i pracowity, niezwykle profesjonalny. Co do innych kwestii, już wcześniej nie mieliśmy żadnych wątpliwości, dlatego go pozyskaliśmy - mówił trener FC Barcelony Xavi Hernandez o Robercie Lewandowskim, który w sobotnim meczu ligowym z Elche (3:0) strzelił już siódmego i ósmego gola w La Liga.

