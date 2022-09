Piłkarz Barcelony spędził noc w szpitalu. I ma wielki powód do radości

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Ousmane Dembele odejdzie z FC Barcelony. Skrzydłowy spędzał czas głównie na ławce rezerwowych, a jego umowa wygasała wraz z końcem czerwca. Ponadto w przeszłości wiele mówiło się o jego problemach pozaboiskowych. Zawodnik regularnie spóźniał się na treningi i często leczył kontuzje. Szansę na regularną grę dał mu Xavi. Francuz odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób. Zaczął świetnie prezentować się na boisku i ostatecznie podpisał nowy kontrakt do 2024 roku.

Ousmane Dembele został ojcem

Życie zawodowe Dembele obecnie układa się świetnie, ale Francuz ma także powody do radości, które kompletnie nie są związane z piłką nożną. Jak poinformowała dziennikarka Helena Condis, w piątek w nocy zawodnik został ojcem. Jego partnerka urodziła dziewczynka. W związku z tym Dembele bardzo mało spał, ale mimo to dał znać Xaviemu, że jest gotowy do gry i wystąpi w sobotnim meczu z Elche od pierwszych minut.

Dembele rozegrał w tym sezonie siedem meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty. Dobrą formę zawodnika zauważył także Didier Deschamps, który powołał go na najbliższe zgrupowanie francuskiej kadry.

Hiszpańskie media są pod wrażeniem metamorfozy Dembele i zaznaczają, że wielką rolę odegrał w tym Xavi. "Wcześniej można było mu zarzucić brak zaangażowania w grę i samolubne zachowania. Ale jego mowa ciała uległa radykalnej zmianie po przybyciu Xaviego. Z tym trenerem jest nie do poznania. Biega i pracuje ciężej niż kiedykolwiek wcześniej. To, czego nie byli w stanie zrobić z nim poprzedni szkoleniowcy, udało się osiągnął Xaviemu." - napisali dziennikarze hiszpańskiego Sportu.

FC Barcelona po pięciu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów.

