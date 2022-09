Składy na mecz FC Barcelona - Elche. Xavi pokazał "jedenastkę"

Po porażce w Monachium z Bayernem 0:2 FC Barcelona wraca do rywalizacji ligowej. W sobotnie popołudnie zespół Xaviego Hernandeza podejmie na Camp Nou ostatnie w tabeli Elche, które dotąd zgromadziło w tym sezonie zaledwie jeden punkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Salihamidzić pod szatnią. Wyjątkowe ujęcia

FC Barcelona podała już skład swojej drużyny na to spotkanie. Xavi Hernandez dokonał w nim pięciu zmian względem meczu z Bayernem. Niemniej jednak, to, co najważniejsze, się nie zmieniło - Robert Lewandowski wyjdzie w podstawowej jedenastce Barcy i będzie tworzył atak z Ousmanem Dembele i Memphisem Depayem.

Skład FC Barcelony na mecz z Elche:

Ter Stegen - Kounde, Araujo, E. Garcia, Balde - Kessie, De Jong, Pedri - Dembele, Lewandowski, Depay.

Media: Lewandowski nie chce grać z talentem Barcy? Prośba do Xaviego

Rezerwowi: Tenas, Pena, Bellerin, Pique, Busquets, A. Fati, F. Torres, Christensen, M. Alonso, J. Alba, Raphinha, Gavi.

Skład Elche: Badia - Palacios, Verdu, Bigas, Clerc - Morente, Gumbau, Chetauya, R. Guti, Fidel - Boye.

Początek meczu FC Barcelona - Elche o godzinie 16:15. Relacja na żywo na Sport.pl.