Mogli mieć Lewandowskiego za bezcen wiele lat temu. Nawet nie podjęli rozmów

Robert Lewandowski robi karierę za granicą od 2010 roku, gdy odszedł z Lecha Poznań do Borussii Dortmund. Po czterech latach spędzonych w Zagłębiu Ruhry, trafił do Bayernu Monachium, gdzie występował przez osiem sezonów. Ostatniego lata zdecydował się na zmianę otoczenia i przeniósł się z Niemiec do Barcelony. Jak się okazuje, napastnik mógł trafić do Hiszpanii znacznie wcześniej, bo blisko 15 lat temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Salihamidzić pod szatnią. Wyjątkowe ujęcia

Wiele lat temu Lewandowski mógł trafić do Hiszpanii. Klub zmarnował świetną okazji

W pierwszych latach kariery Roberta Lewandowskiego jego interesy reprezentował Cezary Kucharski, który w przeszłości sam był zawodowym piłkarzem. W tym czasie występował m.in. w hiszpańskim Sportingu Gijon (runda jesienna sezonu 1997/98), gdzie zagrał w 12 meczach ligowych i strzelił 2 gole.

Jak informuje hiszpańskie media, w 2008 roku, po tym, jak Lewandowski został królem II ligi (wówczas tak nazywał się drugi poziom rozgrywkowy), Kucharski zaoferował napastnika swojej byłej drużynie, który po 10 latach wróciła do LaLigi. Działacze klubu z Gijon nigdy nie odpowiedzieli na tę propozycję.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ostatecznie 19-letni wówczas gracz zamienił Znicz Pruszków na Lech Poznań za ok. 400 tys. euro. W stolicy Wielkopolski występował przez dwa sezony, a z Polski odchodził jako mistrz kraju i król strzelców Ekstraklasy. Wtedy wydawało się że trafi do Blackburn Rovers, z którym uzgodnił już warunki kontraktu. W transferze przeszkodziła jednak erupcja wulkanu na Islandii, która uniemożliwiła lot na Wyspy Brytyjskie. Z okazji skorzystała Borussia Dortmund, która przechwyciła napastnika.

Lewandowski świetnie odnalazł się w Hiszpanii. Teraz stanie przed szansą na kolejne gole

Od kiedy Robert Lewandowski trafił do Barcelony, pokazuje, że bardzo dobrze czuje się w lidze hiszpańskiej. W dotychczas rozegranych pięciu meczach zdobył sześć goli i jest na czele klasyfikacji strzelców.

W sobotę polski napastnik stanie przed szansą na powiększenie tego dorobku. O 16.15 jego zespół zagra na swoim stadionie z Elche. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.