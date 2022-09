Popołudnie z Lewandowskim. FC Barcelona gra z Elche. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Wtorkowa porażka z Bayernem Monachium (2:0) sprawiła, że FC Barcelona przerwała swoją passę pięciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Podobnie Robert Lewandowski, który z Monachijczykami nie trafił do siatki raz, a ostatni raz taka sytuacja miała miejsce przy okazji pierwszej ligowej potyczki z Rayo Vallecano. Duma Katalonii, z Polakiem na czele, będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę przed przerwą reprezentacyjną.

Barcelona gra z ostatnią drużyną w tabeli

"Blaugrana" może ze spokojem podchodzić do spotkania z Elche. Ekipa z Walencji w całej swojej historii nigdy nie wygrała na Camp Nou. Ostatnie cztery mecze ligowe tych drużyn na stadionie FC Barcelony to cztery zwycięstwa Katalończyków przy bilansie 13:2. To sprawia, że zawodnicy Xaviego Hernandeza mają wszystko, żeby nastrzelać dzisiaj bramek i zasnąć na fotelu lidera rozgrywek Primera Division (Real Madryt dopiero w niedziele zmierzy się w derbach stolicy Hiszpanii z Atletico).

Mimo tego, że statystyki i sytuacja w tabeli klarownie przemawiają za wygraną FC Barcelony, to Xavi Hernandez ostrożnie podchodzi do tego spotkania. Na konferencji prasowej przypominał, że w zeszłym sezonie Elche sprawiło jego drużynie wiele problemów i Barcelona wygrała 3:2 i to po golu w 85 minucie. Wtedy dla "Blaugrany" strzelali Ferran Jutgla (sprzedany do Club Brugge), Gavi i Nico Gonzalez (wypożyczony do Valencii), a dla gości trafiali Tete Morente oraz Pere Milla.

FC Barcelona - Elche CF. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz 6. kolejki La Liga: FC Barcelona - Elche CF odbędzie się w sobotę, 17 września o godzinie 16:15. Tym razem transmisją spotkania zajmie się Eleven Sports 1 (starcia Primera Division transmituje także Canal+), a rywalizację będzie można również zobaczyć na portalu elevensports.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

