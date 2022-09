Były piłkarz Realu drwi z Lewandowskiego i Barcelony. Wbił szpilkę. Boleśnie

Mimo że sezon 2022/23 dopiero się zaczął, to w ostatnich dniach w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje dotyczące przyszłych rozgrywek i FC Barcelony. Mianowicie chodzi o kolor wyjazdowych koszulek drużyny Xaviego.

Hiszpanie poinformowali, że prezydent FC Barcelony - Joan Laporta - oraz najważniejsze osoby w klubie zgodziły się, by w przyszłym sezonie drugie koszulki były w białym kolorze. To decyzja szokująca, bo FC Barcelona miałaby zagrać w strojach w kolorze związanym z największym rywalem - Realem Madryt.

Katalończycy szybko przypomnieli, że FC Barcelona grała już w białym kolorze i koszulki na przyszły sezon miałyby być nawiązaniem do historii. Ostatni raz Katalończycy grali w białych strojach ponad 40 lat temu, a dokładnie w sezonie 1977/78. W takich koszulkach piłkarze FC Barcelony grali też m.in. w latach 50.

Laporta miał też nawet przyznać, że oczekuje, iż białe stroje będą jednymi z najlepiej sprzedających się w historii FC Barcelony. Stroje na przyszły sezon miałyby nawiązywać do swoich poprzedników z końcówki lat 70., kiedy na Camp Nou czarował jeszcze legendarny Holender - Johan Cruijff.

"Biały kolor będzie pasował Lewandowskiemu"

Do tych planów odniósł się były gracz Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii - Guti. - Mają tam coraz lepsze poczucie smaku. To naprawdę wspaniałe. Uważam, że biały kolor będzie bardzo pasował Robertowi Lewandowskiemu - w programie "El Chiringuito" śmiał się Guti, który nawiązał w ten sposób do niedoszłego transferu Polaka do Realu Madryt.

I dodał: - Czy kupię tę koszulkę? Nie. A bez herbu i reklamy? A po co mi taka? Przecież kupuję koszulki Realu.

Guti to wychowanek madryckiego klubu, w którym jako zawodnik spędził łącznie 24 lata. 15 z nich spędził w pierwszej drużynie, dla której zagrał 542 razy, zdobywając 77 bramek. Hiszpan jest pięciokrotnym mistrzem kraju i trzykrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów.