Piłkarz Barcelony otrzymał liścik od fanki. Scena jak z komedii romantycznej [WIDEO]

O nowej umowie Gaviego mówiło się od wielu miesięcy. Najpierw władze FC Barcelony czekały, aż zawodnik skończy 18 lat, co miało miejsce 5 sierpnia bieżącego roku. Następnie została kwestia ustalenia odpowiedniego terminu na podpisanie umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

FC Barcelona nagrodziła Gaviego za grę, ale numeru telefonu od dziewczyny nie było w kontrakcie

Mała uroczystość towarzyszyła przedłużeniu umowy FC Barcelony z Gavim do 2026 rok. Z tego powodu otwarte zostały bramy Camp Nou, by kibice mogli być świadkami tego wydarzenia. Po wszystkim 18-latek rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Aż w pewnym momencie podeszła do niego dziewczyna z flagą Dumy Katalonii, która wręczyła piłkarzowi tajemniczy list. Na Twitterze czytamy, że to zapewne numer telefonu.

Gavi jest teraźniejszością i przyszłością FC Barcelony

Młoda gwiazda drużyny Xaviego Hernandeza wychodziła w pierwszym składzie w sześciu z siedmiu spotkań w tym sezonie. Nowa umowa do 2026 roku, zawierająca klauzulę wykupu w kwocie miliarda euro, jest potwierdzeniem, że FC Barcelona wiąże wielkie nadzieje z 18-latkiem.

Gavi trafił do młodzieżowych zespołów FC Barcelony w 2015 roku z Realu Betis. Szansę debiutu w pierwszej drużynie otrzymał od Ronalda Koemana w sierpniu 2021 roku w meczu przeciwko Getafe. Tym samym został czwartym najmłodszym piłkarzem, który zagrał dla Dumy Katalonii. Zawodnik jest także ważnym graczem w reprezentacji Hiszpanii. W kadrze Luisa Enrique zadebiutował w październiku ubiegłego roku w meczu z Włochami i od tamtej pory jest zawodnikiem pierwszej jedenastki.

Więcej takich informacji na Gazeta.pl