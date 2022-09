Hiszpanie wywyższają Lewandowskiego. I to mimo porażki. "Nadaje tempa Barcelonie"

Nie udał się powrót Roberta Lewandowskiego do Monachium. FC Barcelona przegrała w stolicy Bawarii 0:2 w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Polak miał kilka okazji do zdobycia bramki, ale akurat w tym meczu był bardzo nieskuteczny. To pierwsza porażka FC Barcelony w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Salihamidzić pod szatnią. Wyjątkowe ujęcia

Zaskakująca decyzja Barcelony ws. strojów. W takich barwach nie grała od pół wieku

Hiszpanie wciąż zachwyceni Lewandowskim

Mimo tego, że Lewandowski bramki nie strzelił, choć miał ku temu okazje, to Hiszpanie nadal chwalą polskiego piłkarza. "Marca" zauważa, że Barcelona nie wygrała dwóch meczów w sezonie. Oprócz porażki z Bayernem był jeszcze remis z Rayo Vallecano w pierwszym meczu ligowym. Oba spotkania mają wspólny mianownik: Lewandowski nie trafił w nich do siatki. "Bez jego goli drużyna Xaviego nie mogła sięgnąć po zwycięstwo" – napisano.

"Znaczenie Lewandowskiego dla zespołu jest oczywiste, ponieważ jego wkład ofensywny jest równie znakomity, co decydujący. Przeciwko swojej byłej drużynie Lewandowski oddał siedem strzałów, z których tylko dwa były celne. Jednym z nich zmusił Manuela Neuera do dobrej obrony. Barcelona oddała w sumie 18 strzałów i cztery celne. Odegrał więc ważną rolę w ofensywnej grze zespołu, ale Polak okazał się ostatecznie nieskuteczny, a drużyna Xaviego drogo za to zapłaciła" – czytamy w tekście. W tytule dziennikarze napisali, że "Lewandowski nadaje tempo Barcelonie".

"Marca" dodaje, że w Monachium zawiedli też inni piłkarze. "Ousmane Dembele, Raphinha, Ansu Fati i Ferran Torres nie zdołali pokonać defensywy bawarskiej drużyny, a Pedri wraz z Lewandowskim byli najbliżej przetestowania Neuera, który pokazał, dlaczego nadal jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie" – piszą dziennikarze.

Wróg Mbappe w Realu? To przekreśliłoby szanse na transfer Francuza w 2024 r.

Przed Lewandowskim kolejne ligowe spotkanie. Barcelona zmierzy się z sobotę z Elche. Później czeka go przerwa na zgrupowanie reprezentacji Polski. Na hiszpańskie boiska wróci na początku października, na mecz z Majorką. Natomiast kolejne wyzwanie w Lidze Mistrzów to starcie z Interem Mediolan 4 października.