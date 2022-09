Porównał Lewandowskiego i Rodrygo. No i się zaczęło. Za Polakiem stanęli nawet kibice Realu

Robert Lewandowski notuje kapitalne wejście do drużyny Barcelony. W Hiszpanii nie brakuje zachwytów nad umiejętnościami Polaka i jego ożywczym wpływem na cały zespół. Jednak nie dla wszystkich Lewandowski stał się gwiazdą numer jeden. Dziennikarz El Chiringuito Juanma Rodriguez zaszokował internautów swoim wpisem na Twitterze, w którym zestawił polskiego napastnika z Brazylijczykiem Rodrygo z Realu Madryt. Tym samym rozpętał prawdziwą burzę.

REKLAMA

Zobacz wideo Najcenniejszy skarb Lewandowskiego ukryty w Monachium. "Niewiarygodne"

"Lewandowski popycha, Rodrygo podnosi z fotela"

Słynący z kontrowersyjnych opinii Rodriguez umieścił obok siebie zdjęcia Roberta Lewandowskiego po lewej i Rodrygo po prawej stronie oraz podzielił się zaskakującą refleksją. - Ten z lewej ich popycha, ten z prawej podnosi cię z fotela - napisał dziennikarz, sugerując, że gra Brazylijczyka jest bardziej porywająca, niż Polaka.

Wpis Juanmy Rodrigueza był reakcją na niedzielny występ Rodrygo w meczu przeciwko Majorce. 21-letni skrzydłowy razem z Viniciusem Juniorem i Federico Valverde był wiodącą postacią w ekipie Realu Madryt. Ponadto strzelił gola i zanotował asystę, a jego drużyna wygrała 4:1 i z kompletem punktów otwiera tabelę La Liga.

Kibice po stronie Roberta Lewandowskiego

Nie wszyscy internauci doznali takiego uniesienia po meczu Real - Majorka i na Twitterze rozpoczęła się awantura. - Mój Boże, jaki brak szacunku dla legendy nowoczesnego futbolu, jaką jest Lewandowski. W dniu, w którym Rodrygo osiągnie wszystko to, co Lewandowski osiągnął w swojej karierze, a przynajmniej się do tego zbliży, możemy rozpocząć taką debatę - grzmi jeden z twitterowiczów. - Juanma, bardzo cię kocham, ale Lewandowski jest bez wątpienia jednym z najlepszych napastników na świecie. To nie przejdzie. Dlaczego wypisujesz tak absurdalne i bezsensowne żarty? - dodaje inny.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W obronie Polaka stanęła nawet jedna z kibicek Realu - Myślę, że tak nie jest. Żeby podkreślić umiejętności gracza takiego jak Rodrygo, nie trzeba porównywać ani obrażać takiego zawodnika jak Lewandowski. Co za podłość! - odpowiedziała. - Ten po lewej miał i nadal ma karierę pełną bramek i trofeów, ten po prawej wygrał Ligę Mistrzów przez przypadek i prawie nigdy nie gra - ironizuje inny użytkownik.