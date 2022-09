Wstrząsające kulisy akcji ratunkowej na meczu Barcelony. "Bohater wszystko schrzanił"

Była końcówka meczu Cadiz - FC Barcelona (0:4), kiedy kibice za jedną z bramek zaczęli nawoływać o pomoc. Spotkanie zostało przerwane i długo nie wiadomo było, co dokładnie stało się na Estadio Nuevo Mirandilla. Przerażone miny zawodników obu drużyn świadczyły jednak o tym, że działo się tam coś strasznego.

Dramaturgii sytuacji dodał moment, w którym bramkarz gospodarzy - Jeremias Ledesma - odebrał od swojej ławki rezerwowych defibrylator. Zawodnik rzucił go w trybuny do udzielenia pierwszej pomocy kibicowi, który, jak się okazało, doznał zatrzymania krążenia.

Szczegóły akcji ratunkowej opisał jeden z lekarzy. Sergio Salgado zrobił to za pośrednictwem Twittera. "Jestem lekarzem, który leczył pacjenta z zatrzymaniem krążenia w trakcie meczu Cadiz - Barcelona. Po 48 godzinach refleksji oraz lekturze niezliczonych barbarzyńców na portalach społecznościowych i w prasie spróbuję przeanalizować, co się stało" - przedstawił się.

Wstrząsające kulisy akcji w Cadiz

I dodał: "Robię to tylko ze względu na swoją uczciwość moralną oraz dlatego, że moja odpowiedzialność cywilna jako obywatela i zawodowa lekarza pogotowia zmusza mnie do ujawnienia prawdy. Ci z nas, którzy pracują w poza szpitalnych, nagłych wypadkach, są twardymi ludźmi ze względu na sytuacje, które widzieliśmy. Tym razem jednak moja głowa wciąż myśli nie o tym, co się stało, ale o tym, co mogło się wydarzyć i co może się wydarzyć w przyszłości".

Salgado przeszedł do opisu sytuacji z soboty. "Żadnego z nas, lekarzy, nie ma na stadionie i nie jesteśmy częścią systemu opieki zdrowotnej stadionu. Nasz zespół składa się z lekarza i pielęgniarki w szpitalu Puerta Del Mar, około kilometra od stadionu. O godzinie 20:10 otrzymaliśmy zawiadomienie ze stadionu, informujące o mężczyźnie z zawałem serca. Po drodze na obiekt otrzymaliśmy potwierdzenie".

"Po dotarciu do pacjenta na miejscu zastaliśmy kilku amatorów, wykonujących uciśnięcia klatki piersiowej oraz znajomego lekarza, który był na meczu jako widz. Ten lekarz, pełen goryczy, powiedział nam: 'na szczęście już jesteście, bo tu prawie wcale nie ma sprzętu'" - opisał Salgado.

Jak się okazało, defibrylator, który rzucił w trybuny Ledesma, nie był sprawny z powodu wcześniejszego, niewłaściwego użytkowania. Salgado opisał, że pierwszą rzeczą, jaką wykonali na miejscu, było ustabilizowanie pozycji pacjenta oraz uzyskanie dostępu do żył. "Następnie nałożyliśmy specjalne plastry w celu wykonania pierwszego wstrząsu elektrycznego" - napisał lekarz.

Salgado docenił pracę osób, które udzieliły pacjentowi pierwszej pomocy. Dzięki niej mężczyzna odzyskał tętno i puls. "Poprosiliśmy o nosze, aby przenieść pacjenta. Do kontynuowania akcji ratunkowej potrzebowaliśmy sprzętu, który znajdował się w tobie, którą mieliśmy ze sobą. Zorientowałem się jednak, że ta po prostu zniknęła. Później dowiedzieliśmy się, że stało się tak, by udzielić pomocy kamerzyście, który poczuł się gorzej na innej z trybun" - napisał lekarz.

"Pacjenta po zatrzymaniu krążenia przenieśliśmy do karetki, ale to była bardzo trudna droga, ponieważ nie mogliśmy go zabezpieczyć. Nie mogliśmy, bo odpowiedni sprzęt znajdował się w torbie. Modliliśmy się, aby pacjent nie stracił osiągniętej stabilności, ponieważ mielibyśmy małe szanse na ponowne rozpoczęcie walki" - dodał Salgado.

"Wszystko schrzanił"

Następnie lekarz wrócił do sprawy zaginionej torby. O jej odnalezieniu zespół dowiedział się dopiero po przewiezieniu pacjenta do szpitala. Jak się okazało, torbę zabrał zastany na miejscu lekarz, który samowolnie postanowił udzielić pomocy wspomnianemu kamerzyście. Bohaterem zamieszania był mężczyzna w bucie ortopedycznym, którego pokazały kamery telewizyjne.

"On zdecydował się zabrać nasz sprzęt bez pozwolenia, aby zająć się kamerzystą na trybunie. Naraził życie reanimowanego pacjenta na ryzyko. To tak, jakby w trakcie napadu ktoś zabrał broń policjantowi, bo uznał, że tylko on może rozwiązać problem. Poza tym w torbie znajdował się niebezpieczny materiał biologiczny, który został zniszczony".

"Krytyczne sytuacje w momentach kryzysowych wymagają porządku i przywództwa. Wymaga to szkolenia i profesjonalizmu. Wielu lekarzy i pielęgniarek, z których każdy działa na swój sposób, nigdy nie posunie się naprzód w takiej sytuacji, bez względu na to, ile lat są kardiologami i ile medali chcą powiesić na swojej szyi".

"'Bohater' wszystko schrzanił, chcąc wykreować się na zbawiciela całego stadionu, zawłaszczając torbę, która nie była jego. On nawet nie wiedział, co zawierała lub do czego służył znajdujący się w niej sprzęt. Poważnie zaryzykował życie reanimowanego pacjenta".

Na koniec Salgado krytycznie ocenił zaplecze medyczne na stadionie Cadizu. "Muszą mieć samowystarczalne urządzenia, które będą niezależne od zewnętrznych zasobów. Tylko tak w przyszłości unikniemy podobnych sytuacji" - zakończył lekarz.