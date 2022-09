Zwrot ws. Griezmanna. Jest szansa na porozumienie Barcelony z Atletico

Antoine Griezmann przed rokiem na samym finiszu okienka transferowego został wypożyczony z FC Barcelony do Atletico Madryt. Wówczas oba kluby doszło do porozumienia, że Atletico zapłaci Katalończykom 40 mln euro, w przypadku rozegrania przez Francuza określonej liczby meczów.

Sprawa Griezmanna prawie wyjaśniona

Umowa zawierała zapis, że jeśli Griezmann zagra minimum 45 minut w 50 procentach meczów, w których będzie dostępny, Atletico będzie musiało zapłacić. Do tej pory wyglądało na to, że ten warunek zostanie spełniony. W poprzednim sezonie napastnik rozegrał co najmniej 45 minut w 81 procentach spotkań.

Jednak od początku tego sezonu francuski piłkarz nie jest powoływany do podstawowej jedenastki, a na boisku pojawia się zawsze przynajmniej po upływie 60 minut gry. Taki stan rzeczy zaniepokoił zarząd FC Barcelony, który uważa, że trener Atletico Diego Simeone otrzymał polecenie, aby nie wystawiać francuskiego zawodnika w pierwszej jedenastce. Wszystko po to, by nie płacić należnych 40 milionów euro Barcelonie.

Ostatnio media donosiły, że FC Barcelona chce pozwać Atletico Madryt w związku z całą tą sprawą. Władze Barcelony uważały, że Atletico powinno już zapłacić 40 milionów euro, gdyż warunek zapisany w klauzuli został spełniony. Ich zdaniem liczba minut Griezmanna zagrana przez niego w tym sezonie nie ma żadnego znaczenia, gdyż umowa wypożyczenia była podpisana na rok z możliwością jego wydłużenia, a nie na dwa lata.

"L'Equipe" informuje teraz jednak, że kluby są bliskie osiągnięcia porozumienia. Dziennikarze ustalili, że Atletico ma zapłacić Barcelonie 25 milionów euro. I jeśli to się potwierdzi i transakcja dojdzie do skutu, to trener Diego Simeone będzie mógł korzystać z Griezmanna bez kombinowania z czasem gry.