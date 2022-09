Lewandowski wprawił Hiszpanów w osłupienie. "Chodziło o coś więcej"

FC Barcelona kontynuuje dobrą passę na początku ligowego sezonu. Co prawda w pierwszej kolejce piłkarze Xaviego Hernandeza zremisowali 0:0 z Rayo Vallecano, ale potem wkroczyli na zwycięską ścieżkę. Pokonali kolejno Real Sociedad (4:1), Real Valladolid (4:0) oraz Sevillę (3:0). Równie dobrze poradzili sobie w starciu z Cadiz (4:0). W tym spotkaniu na listę strzelców wpisał się także Robert Lewandowski. Jednak więcej niż o trafieniu napastnika, mówiło się o nieprzyjemnym incydencie, do jakiego doszło w trakcie sobotniej rywalizacji.

Lewandowski oczarował hiszpańskie media. "Mógł po prostu 'ukraść' zdjęcie. Ale okazał się dżentelmenem"

W 81. minucie spotkania sędzia przerwał mecz, po tym jak zasłabł jeden z kibiców. Sytuacja była tak poważna, że wymagała interwencji służb ratunkowych. Okazało się, że doszło do zatrzymania akcji serca. Z pomocą ruszyli nie tylko lekarze, ale również zawodnicy. W tym miejscu należy wyróżnić bramkarza Cadizu, Conana Ledesmę. To on pobiegł do ławki rezerwowych po defibrylator. Ten moment uwiecznili fotoreporterzy. Jedno ze zdjęć pojawiło się później na profilu Lewandowskiego.

Lewandowski wrócił już do Monachium. Barcelona zdradziła jego minę

Polak zamieścił w mediach społecznościowych fotografię z dopiskiem: "Dziś chodziło o coś więcej, niż tylko piłka nożna". W opisie oznaczył także dziennik "Mundo Deportivo", który posiada prawa do wspomnianego zdjęcia. I to właśnie ten gest zrobił na hiszpańskich ekspertach wielkie wrażenie. Media podkreślały, że Polak zachował się z klasą.

"Sam piłkarz zwrócił się do nas z prośbą o wydanie zgody na publikację zdjęcia Pere Puntiego na Instagramie. Za pomocą tej fotografii chciał pokazać kibicom, co przeżył na boisku. Takie zachowanie Lewandowskiego wydaje się głupie, bo mógł po prostu 'ukraść' zdjęcie i tyle. Jednak on jest prawdziwym dżentelmenem i po raz kolejny pokazał, w jaki sposób należy się zachowywać" - podkreślił Angelo Gomez, dziennikarz "Mundo Deportivo".

Miejmy nadzieję, że mniej dramatycznie będzie w kolejnym meczu Barcelony. W najbliższy wtorek drużyna Xaviego zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów. To wyjątkowe spotkanie dla Lewandowskiego. Polak po dwóch miesiącach powróci na Allianz Arenę, ale tym razem w zupełnie innej roli. Początek meczu o godzinie 21.

