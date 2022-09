Lewandowski znajdzie nową rolę w Barcelonie. "Przeistoczy się z egzekutora"

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Polak bardzo szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości i zaczął strzelać bramki. W pięciu meczach La Liga zdobył sześć goli i zanotował dwie asysty. Równie dobrze poradził sobie w spotkaniu 1. kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno (5:1) i ustrzelił hat-tricka.

Teraz przed 34-letnim napastnikiem jeden z najważniejszych momentów w karierze. W kolejnym spotkaniu europejskich rozgrywek Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Bayernem Monachium. Będzie to powrót Lewandowskiego na Allianz Arenę po dwóch miesiącach przerwy. W niemieckich mediach występ Polaka przeciwko bawarskiej drużynie to jeden z głównych tematów. "On wrócił!" – obwieścił "Bild" w jednym z tekstów.

Kapitan biało-czerwonych pojawi się w Monachium, ale w zupełnie innej roli, co podkreślają dziennikarze "Mundo Deportivo". "W środę minie rok od pierwszej konfrontacji Barcelony z Bayernem w ramach minionej edycji Ligi Mistrzów. Wtedy wielu cules zadawało sobie pytanie, ile piłek wpadnie do bramki katalońskiej drużyny. Ostatecznie niemiecki zespół trafiał trzy razy, a autorem jednej z bramek był nie kto inny, jak Lewandowski. Dwanaście miesięcy później mamy do czynienia z diametralnie innym scenariuszem. Teraz to w Barcelonie jest ten bramkostrzelny napastnik" - czytamy.

"Polak był katem Barcelony. W pięciu pojedynkach zdobył aż cztery bramki. Teraz z roli egzekutora przeistoczy się w największego sojusznika tej drużyny na stadionie w Monachium. Wszyscy są pewni, że napastnik strzeli gola, tak jak w przeszłości mogliśmy być pewni, że zrobi to Leo Messi, Luis Suarez czy Samuel Eto'o" - podkreślają dziennikarze.

Ze zdaniem redakcji "Mundo Deportivo" zgadza się niemiecki "Bild". "Dla Lewandowskiego strzelanie Bayernowi to nie pierwszyzna. Przeciwko Bawarczykom grał jako piłkarz Borussii Dortmund. Do siatki mistrzów Niemiec trafił pięć razy, ale tylko raz w Monachium" - czytamy.

Czy i tym razem Polakowi uda się pokonać Manuela Neuera? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy już 13 września po godzinie 21. To właśnie wtedy rozpocznie się najbardziej wyczekiwane starcie 2. kolejki Ligi Mistrzów.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.