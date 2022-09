Lewandowski dostał pod opiekę największy talent od Leo Messiego. "Idealny mentor"

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Polak bardzo szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości i zaczął strzelać bramki. W pięciu meczach La Liga zdobył sześć goli i zanotował dwie asysty. Równie dobrze poradził sobie w spotkaniu 1. kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno (5:1) i ustrzelił hat-tricka. Hiszpańskie media zachwycają się postawą 34-letniego napastnika, który szybko znalazł wspólny język z nowymi kolegami z zespołu. Na szczególną uwagę zasługują jego relacje z młodym pokoleniem Barcelony, a w szczególności z Ansu Fatim.

Lewandowski "mentorem" Fatiego. Polak pomaga w rozwoju "największego talentu od czasu Messiego"

Już od początku media donosiły o szczególnej przyjaźni pomiędzy tymi piłkarzami. "Obaj zawodnicy mają stanowić o ofensywnej sile zespołu, a dobre zgranie poza boiskiem może przełożyć się również na efektowną współpracę na murawie" - pisali hiszpańscy dziennikarze.

Dowodem wyjątkowego porozumienia pomiędzy wspomnianymi napastnikami był także sobotni mecz z Cadiz (4:0). Lewandowski miał szansę zdobyć drugą bramkę, ale wolał podać piłkę do 19-latka, dzięki czemu to on wpisał się na listę strzelców. "Polak jest ważnym członkiem szatni Barcelony. Gdy siedzi na ławce, to przekazuje cenne rady koledze. Natomiast kiedy oboje są na murawie, wówczas można zaobserwować, jakim wsparciem dla Fatiego jest Lewandowski, szczególnie gdy na młodym piłkarzu ciąży presja. Pomaga mu nosić ciężar numeru '10', odziedziczony po Leo Messim. Fatiemu w końcu udało się znaleźć sojusznika w drużynie. (...) Lewandowski jest idealnym mentorem dla tego młodego chłopaka" - czytamy na łamach portalu FCBarcelonaNoticias.com.

Dziennikarze podkreślają, że Polak może pomóc "oszlifować" talent, jakim jest Fati. O niesamowitym umiejętnościach napastnika opowiadał kilka tygodni temu także Adrian Białkowski, autor bloga 9CampNou, w programie Sport.pl Live.

- Najważniejszym piłkarzem projektu FC Barcelona jest Ansu Fati. Dla mnie ten zawodnik jest największym talentem "La Masii" od czasów Leo Messiego. Powtarzam to od wielu lat, tak naprawdę od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłem, jak on gra na boisku. Po prostu jestem oczarowany tym chłopakiem. Tylko wiemy, jaki jest z nim problem. To jego zdrowie. Gdy będzie zdrowy, to będzie absolutnym numerem jeden, żeby grać obok Roberta Lewandowskiego - podkreślał dziennikarz.

I rzeczywiście tak jest. W poprzednim sezonie Fati długo walczył z kontuzjami i wystąpił w zaledwie dziesięciu meczach. Jednak kiedy wyzdrowiał, to zaczął prezentować znakomitą formę, czego dowodem jest obecny sezon. 19-latek rozegrał jak dotąd sześć spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Kolejną szansę na podziwianie duetu Lewandowski-Fati będziemy mieli najprawdopodobniej już we wtorek 13 września. Wówczas Barcelona zagra na wyjeździe z Bayernem Monachium. Początek spotkania o godzinie 21.