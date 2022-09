Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga. Rywale Lewandowskiego zamarli

Robert Lewandowski rozpoczął mecz z Cadiz CF na ławce rezerwowych, ale pojawił się na boisku w 57. minucie. Polski napastnik osiem minut później cieszył się z kolejnej bramki w LaLiga, a potem asystował przy golach Ansu Fatiego oraz Ousmane Dembele, dzięki czemu Barcelona wygrała 4:0. "To, co wyczynia Lewandowski, wydaje się nierealne. Jego passa bramkowa trwa nadal bez względu na liczbę rozegranych spotkań. Do Monachium przyjedzie w najwyższej formie" - pisały hiszpańskie media.

LaLiga. Robert Lewandowski samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców

Bramka Roberta Lewandowskiego w meczu z Cadiz CF (4:0) sprawiła, że Polak został nowym liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Napastnik FC Barcelony ma sześć goli po pięciu meczach ligi hiszpańskiej i wyprzedza o jedno trafienie Iago Aspasa z Celty Vigo. Dodatkowo wyprzedza Borję Iglesiasa, napastnika Realu Betis, który po pięciu kolejkach ma cztery trafienia. Zarówno Aspas, jak i Iglesias nie strzelali w trakcie piątej kolejki LaLiga (jej ostatni mecz, Almeria - Osasuna, zostanie rozegrany w poniedziałek).

Klasyfikacja strzelców po piątej kolejce Primera Division:

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 6 goli,

2. Iago Aspas (Celta Vigo) - 5,

3. Borja Iglesias (Real Betis) - 4,

Vinicius Junior (Real Madryt) - 4,

Karim Benzema (Real Madryt) - 3.

Robert Lewandowski będzie mógł poprawić swój strzelecki dorobek w lidze hiszpańskiej w kolejny weekend. Wtedy zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zagra z Elche. To spotkanie odbędzie się w sobotę 17 września o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.