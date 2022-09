Robert Lewandowski o dramacie na stadionie. Co za zdjęcie. Chwyta za serce

Ten mecz na długo zostanie w pamięci kibiców i piłkarzy FC Barcelony oraz Cadiz CF. Na niespełna 10 minut przed końcem meczu sędzia przerwał rywalizację, bo u jednego z kibiców doszło do zawału serca. Osoba ta wymagała reanimacji. Akcja ratunkowa powiodła się, a poszkodowany przebywa w szpitalu uniwersyteckim Puerta de Mar w Kadyksie. - Kibic odzyskał puls i został zabrany karetką pogotowia - uspokoił prezydent Cadiz CF.

Interwencja sezonu. Bramkarz, napastnik i medyk ze złamaną nogą uratowali życie

Lewandowski podsumował wydarzenia z meczu. Krótki, lecz wymowny podpis

W związku z wydarzeniami z meczu oba kluby podjęły decyzję, że tylko trenerzy będą rozmawiać z mediami. Natomiast piłkarze udali się do szatni, a następnie wrócili do domów. Żaden z nich nie zatrzymał się w strefie dla mediów. - Życzymy kibicowi Cadizu szybkiego powrotu do zdrowia - mówił podczas wywiadu Xavi Hernandez, trener FC Barcelony.

Głos w sprawie zabrał też Robert Lewandowski, jednak zrobił to kilka godzin po meczu i za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. "Dzisiejszy wieczór był czymś więcej niż tylko piłką nożną" - napisał krótko, lecz wymownie 34-latek. A na zdjęciu widzimy, jak jeden z pracowników FC Barcelony podaje defibrylator bramkarzowi Cadiz CF, Conanowi Ledesmie.

To zdjęcie jest szczególne, bo właśnie Ladesma był jednym z pierwszych, który ruszył z pomocą kibicowi. To on pobiegł po defibrylator, a potem ruszył z nim do trybuny, gdzie znajdował się kibic.W mediach pojawiły się nagrania, na których widzimy, jak dosłownie rzucił urządzenie, aby medycy mogli przeprowadzić reanimację. Niedługo później z pomocą przyszedł też Jose Mari, który przyniósł na trybuny nosze, aby medycy mogli wynieść kibica ze stadionu.

Przerwa trwała kilkadziesiąt minut. Mecz został wznowiony o godz. 21:05. Piłkarze obu drużyn pojawili się na murawie i po rozgrzewce dograli go do końca. FC Barcelona wygrała 4:0. Jedną bramkę w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. Polak dołożył też asystę. Obecnie Lewandowski jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców La Liga. W tym sezonie zdobył sześć bramek.

