To był "najlepszy moment" Lewandowskiego. Nawet nie musi strzelać [WIDEO]

Osiem minut - tyle czasu potrzebował Robert Lewandowski, żeby strzelić gola w meczu z Cadiz. Polak, który mecz z najsłabszym zespołem La Liga zaczął na ławce rezerwowych, pojawił się na boisku w 57. minucie i już chwilę później cieszył się z gola na 2:0 dla FC Barcelony.

Lewandowski znowu bohaterem. Ale nie dzięki bramce

Polak rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych, ale od 57. minuty zdążył dorzucić trzy punkty do swojej klasyfikacji kanadyjskiej. W 86. minucie wychodził z bramkarzem sam na sam, aczkolwiek po piętach deptał mu jeden z obrońców. Lewandowski mógł wykończyć tę sytuację, ale tym razem zdecydował się na inne rozwiązanie. Dostrzegł, że z lewej strony w pole karne wbiegł niepilnowany Ansu Fati. Polak wyłożył mu więc piłkę do pustej bramki. "To był najlepszy moment Lewandowskiego w barwach Barcelony" – stwierdził nawet jeden z kibiców, zachwycony tym, że Polak nie kończył tym razem akcji sam.

Współpraca Ansu Fatiego i Roberta Lewandowskiego już parę tygodni temu była tematem w hiszpańskich mediach. Według hiszpańskich dziennikarzy obaj świetnie dogadują się również poza boiskiem. Pierwszy raz o ich relacji pisano po meczu Barcelony z Realem Sociedad. Kolejny raz okazja ku temu nadarzyła się po środowym meczu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno (5:1). "Ansu jeszcze nie był jeszcze w najwyższej dyspozycji. Pierwszym, który go wsparł, był Lewandowski" - zauważają eksperci. Podobnego zadania jest kataloński "Sport". "Lewandowski kilkukrotnie dodawał otuchy Fatiemu przeciwko Viktorii. Polak zawsze bardzo świadomie podchodzi do swoich kolegów z drużyny. Nieustannie rozmawia z zawodnikami, wspierając i próbując korygować aspekty taktyczne. Jest przewodnikiem dla młodych ludzi, świadomy, że przed nimi długa i skomplikowana droga i potrzebują wsparcia, zwłaszcza gdy coś im nie wychodzi" - napisano.

Barcelona długo męczyła się z Cadizem, ale ostatecznie wygrała 4:0. Oprócz Lewandowskiego i Fatiego gole strzelali Frenkie de Jong i Ousmane Dembele. Wydarzenia na boisku przyćmił jednak dramat na trybunach. Jeden z kibiców na trybunach zasłabł i był reanimowany przez lekarzy.

