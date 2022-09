Interwencja sezonu. Bramkarz, napastnik i medyk ze złamaną nogą uratowali życie

Sytuacja była bardzo niebezpieczna i wymagała natychmiastowej reakcji. W 81. minucie sędzia przerwał mecz Cadiz CF - FC Barcelona, gdy dotarła do niego informacja o problemach zdrowotnych jednego z kibiców. Doszło do zawału serca. Poszkodowany wymagał reanimacji. Obecnie przebywa w szpitalu uniwersyteckim Puerta de Mar w Kadyksie. - Kibic odzyskał puls i został zabrany karetką pogotowia - uspokoił prezydent Cadiz CF.

Interwencja sezonu już jest. Bramkarz ruszył na pomoc, a potem... medyk z ortezą na nodze

Akcja ratunkowa trwała kilkadziesiąt minut, a w jej powodzenie duży wkład mieli piłkarze Cadiz CF. W tym miejscu należy wyróżnić bramkarza, Conana Ledesmę. To on pobiegł do ławki rezerwowych po defibrylator. Z pomocą przyszedł mu jeden z pracowników FC Barcelony, który przekazał mu urządzenie. I z nim ruszył do trybuny, na której przebywał poszkodowany kibic. Na nagraniach wideo widzimy, jak dosłownie wrzucił urządzenie, aby medycy mogli przeprowadzić reanimację.

Osoba, u której doszło do zawału, odzyskała puls, ale jak podają zagraniczne media, doszło wtedy do drugiej zapaści. Na szczęście i tym razem udało się ją uratować. Według nieoficjalnych informacji była to starsza osoba, która na mecz przyszła ze swoją córką. Gdy medycy przeprowadzali reanimację, ona też doznała problemów zdrowotnych. Prawdopodobnie wyniknęły one ze stresu całą sytuacją.

Gdy ustabilizowano puls kibica, bohaterską postawą wykazał się inny piłkarz Cadiz CF. Napastnik, Jose Mari złapał nosze i przebiegł z nimi pół boiska. Oddał je medykom, a ci wynieśli poszkodowanego ze stadionu, gdzie czekała już karetka pogotowia ratunkowego.

Wiele osób zaangażowało się w pomoc poszkodowanemu kibicowi. Jedną z nich był medyk, który spieszył z pomocą mając jedną nogę w ortezie stopowo-goleniowej. Najpierw pomógł przy reanimacji kibica i jego córki, a potem dosłownie pobiegł, aby udzielić pomocy kolejnej osobie. Był nią operator kamery, który również doznał problemów zdrowotnych. Sytuacja została szybko opanowana, a mężczyzna zszedł z trybuny o własnych siłach. Medyka z kolei nagrodzono gromkimi brawami.

Mecz został wznowiony o godz. 21:05. Piłkarze obu drużyn pojawili się na murawie i po rozgrzewce dograli go do końca. FC Barcelona wygrała 4:0. Jedną bramkę w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. Polak dołożył też asystę.