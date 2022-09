Lewandowski strzela kolejnego gola. Mecz Barcelony w cieniu dramatu na trybunach

Osiem minut - tyle czasu potrzebował Robert Lewandowski, żeby strzelić gola w meczu z Cadiz. Polak, który mecz z najsłabszym zespołem La Liga zaczął na ławce rezerwowych, pojawił się na boisku w 57. minucie i już chwilę później cieszył się z gola na 2:0 dla FC Barcelony.

Lewandowski wykazał się niesamowitym instynktem w polu karnym. Z prawej strony do środka pola karnego zagrał Raphinha, pod bramką znalazł się Frenkie de Jong, a Lewandowski dopadł do bezpańskiej piłki, wbijając ją do siatki z dwóch metrów.

Wicemistrzowie Hiszpanii tym golem uspokoili sytuację i można powiedzieć, że przesądzili o wyniku. FC Barcelona w sobotę długo się jednak męczyła. Dopiero tuż przed wejściem Lewandowskiego zespół Xaviego zdobył pierwszą bramkę. W 55. minucie prowadzenie gościom dał de Jong.

Z prawej strony pola karnego Cadizu znakomicie pokazał się Gavi. Hiszpan zagrał do środka, ale piłkę trącił bramkarz gospodarzy - Jeremias Ledesma. Po jego interwencji bardzo przytomnie zachował się de Jong, który wbił piłkę do pustej bramki.

FC Barcelona pokonała Cadiz, kolejny gol Lewandowskiego

FC Barcelona męczyła się, mimo że Cadiz to najsłabszy zespół nie tylko w La Liga, ale też we wszystkich pięciu najlepszych ligach Europy. W pierwszych czterech meczach zespół Sergio Gonzaleza nie tylko nie zdobył punktu, ale nie strzelił też gola.

W obliczu teoretycznie łatwiejszego zadania Xavi dokonał kilku zmian w podstawowym składzie. Na ławce rezerwowych usiadł nie tylko Lewandowski, ale też m.in. Jules Kounde, Ousmane Dembele czy Pedri. Wicemistrzowie Hiszpanii częściowo myślami byli już przy wtorku i meczu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

To podejście zgubiło jednak FC Barcelonę w pierwszej połowie. Mimo że zespół Xaviego miał potężną przewagę w posiadaniu piłki, to miał też duże problemy z tworzeniem groźnych okazji bramkowych. Dość powiedzieć, że przed przerwą najgoręcej w polu karnym gospodarzy było przy okazji niecelnych strzałów.

W 10. minucie w słupek trafił Raphinha, który 12 minut później z bliska huknął wysoko nad bramką. Na 10 minut przed przerwą nie popisał się też Memphis Depay, który uderzając z bliska do niemal pustej bramki, w ogóle w nią nie trafił.

W końcówce meczu doszło do tragicznych wydarzeń. W 82. minucie kibice zasiadający za bramką, na którą po przerwie atakowała FC Barcelona, zaczęli nawoływać o pomoc. Okazało się, że jeden z kibiców miał zawał serca. Natychmiastowo udzielono mu pomocy, a Ledesma pobiegł nawet do ławki rezerwowych po defibrylator, który rzucił na trybunę. Mecz został przerwany na blisko, a zawodnicy w pewnym momencie zeszli do szatni.

Niedługo po wznowieniu gry Katalończycy zdobyli trzecią bramkę. Lewandowski dostał podanie od Dembele, ograł rywala i mimo że był sam przed bramkarzem, to w trudnej pozycji nie ryzykował i podał do Ansu Fatiego. Ten bez problemu umieścił piłkę w pustej bramce.

FC Barcelonie nie było mało. W drugiej minucie doliczonego czasu indywidualną akcję przeprowadził Dembele. Francuz długo prowadził piłkę po podaniu od Lewandowskiego, który liczył na to, że kolega odda mu piłkę. Ten jednak tego nie zrobił, oddał strzał, a piłka po niefortunnej interwencji Ledesmy wpadła do bramki.

Dzięki wygranej z Cadizem FC Barcelona awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. Zespół Xaviego ma 13 punktów po pięciu kolejkach i o punkt wyprzedza Real Madryt. Ten w niedzielę o godz. 14 zagra u siebie z Mallorcą. Kolejny mecz FC Barcelona zagra we wtorek w Monachium z Bayernem. Kolejny mecz w lidze zespół Xaviego zagra w sobotę, kiedy podejmie Elche (16:15).