Lewandowskiemu wystarczyło osiem minut. Wszedł i gol [WIDEO]

Cztery mecze i osiem goli - tak prezentują się statystyki Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach. Napastnik prezentuje świetną formę. Od początku sezonu jest jednym z najlepszych strzelców w La Liga, a dzięki hat-trickowi z Viktorią Pilzno w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i w tym rozgrywkach ma najwięcej goli ze wszystkich. Dziś Lewandowski znów trafił i przedłużył swoją serię spotkań ze zdobytą bramką do pięciu.

Lewandowski znów strzela. Polak najlepszym strzelcem w La Liga

Robert Lewandowski zaczął mecz z Cadiz CF na ławce rezerwowych. Xavi Hernandez wpuścił go na murawę dopiero w 57. minucie. Ale to w niczym mu nie przeszkodziło. Już osiem minut później Lewandowski świętował kolejne trafienie w La Liga. Trzeba przyznać, że miał przy nim trochę szczęścia, bo piłka dość przypadkowo odbiła się od bramkarza Cadizu i nóg jego kolegów z drużyny, wpadła właściwie pod nogi Polaka, a ten wbił ją wślizgiem do pustej bramki.

Lewandowski strzelił tym samym swojego szóstego gola w tym sezonie La Liga. Przed 5. kolejką zajmował pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców ex aequo z Iago Aspasem z Celtą Vigo. Obaj mieli po pięć trafień. Po sobotnim starciu Polak wyszedł na prowadzenie i stał się samodzielnym liderem. Pytanie na jak długo.

FC Barcelona wygrywa 2:0 z Cadizem, dzięki czemu wychodzi na prowadzenie w tabeli La Liga. Miejsce lidera może jednak szybko stracić. Jeśli wygra dzisiejszy mecz, będzie miała 13 punktów. O jeden więcej od drugiego Realu Madryt, który swój mecz 5. kolejki rozegra w niedzielę, 11 września. Rywalem będzie RCD Mallorca.