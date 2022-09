Uwaga na godzinę i stację. Lewandowski gra w Barcelonie. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Robert Lewandowski zachwyca swoją postawą w barwach FC Barcelony. Polski napastnik strzelił już pięć goli w lidze hiszpańskiej, a w środku tygodnia zdobył hat-tricka w starciu z Viktorią Pilzno (5:1) w fazie grupowej Ligi Mistrzów. "Robert przyjechał do Barcelony, by wygrać Ligę Mistrzów. I nie możesz mu tego odmówić. Poprowadził kolegów z drużyny, którzy mocno go wspierali i urządzili ucztę przeciwko Viktorii Pilzno. Mistrzowie z radością wrócili na Camp Nou" - pisały hiszpańskie media po tym spotkaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit. Lewandowski tańczył z ojcem Boatenga. "Nie wychodziłby z dyskoteki"

Primera Division. Nowy tercet ofensywny Barcelony. Z Lewandowskim w głównej roli

Większość hiszpańskich mediów jest zgodnych co do ofensywnego tercetu Barcelony w meczu z Cadiz. Dzienniki "Sport", "AS" i "Mundo Deportivo" zgodnie informują, że Robertowi Lewandowskiemu w ataku będą towarzyszyć Ferran Torres oraz Raphinha. Z kolei madrycka "Marca" uważa, że w miejsce hiszpańskiego skrzydłowego zagra Ousmane Dembele.

Cadiz jest wyjątkowo niewygodnym rywalem dla FC Barcelony, ponieważ w czterech ostatnich meczach klub z Kadyksu wygrywał dwukrotnie i dwa razy remisował. - To jest dobry dzień na piłkarski rewanż. Podejdziemy do jutrzejszego meczu w dobrej formie, a oni nie, bo nie zdobyli jeszcze żadnej bramki, ale to też działa na naszą niekorzyść. Będą grać przez to agresywniej - mówił Xavi Hernandez na przedmeczowej konferencji prasowej.

Primera Division. Gdzie i kiedy oglądać mecz Cadiz - Barcelona?

Spotkanie piątej kolejki pomiędzy Cadiz CF a FC Barceloną odbędzie się w sobotę 10 września o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium oraz w usłudze Canal+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.