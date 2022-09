Wybrano piłkarza miesiąca w Hiszpanii. Lewandowski okradziony. "Co za oszustwo"

Robert Lewandowski zaliczył spektakularne wejście do klubu z Camp Nou. W trzech sierpniowych spotkaniach strzelił cztery gole (po dwa z Realem Valladolid i Realem Sociedad). Do tego dołożył bramkę we wrześniowym meczu z Sevillą. Polski napastnik otwiera zatem klasyfikację najlepszych strzelców La Liga ex aequo z Iago Aspasem. Mimo tych fantastycznych osiągnięć na samym początku sezonu Lewandowskiemu nie udało się zostać najlepszym piłkarzem sierpnia.

Borja Iglesias piłkarzem sierpnia w La Liga. Zostawił Lewandowskiego w tyle

Tytuł ten otrzymał napastnik Betisu Borja Iglesias. Piłkarz pochodzący z Galicji również przeżywa teraz bardzo dobry okres. - Strzelił pierwszego gola dla Betisu w tym sezonie w wygranym 3:0 meczu z Elche. Później jego dwie bramki dały Verdiblancos ważne zwycięstwo 1:2 z Majorką, a następnie gol Iglesiasa zadecydował o pokonaniu Osasuny 1:0 i znalezieniu się Betisu na szczycie tabeli - czytamy w uzasadnieniu na oficjalnej stronie internetowej La Liga.

W poprzedniej kolejce Betis przegrał z 1:2 z Realem Madryt i stracił wspomniane prowadzenie. Iglesias zaś został wyprzedzony w klasyfikacji strzelców przez Lewandowskiego i Aspasa. Miało to jednak miejsce już we wrześniu, więc nie miało wpływu na ostateczny werdykt. W wyścigu po statuetkę piłkarza miesiąca za plecami Iglesiasa, poza Lewandowskim, znaleźli się także Geronimo Rulli (Villarreal CF), Vinicius Junior (Real Madryt), Iago Aspas (RC Celta), Chimy Ávila (CA Osasuna) i Kang-In Lee (RCD Majorka). Dla hiszpańskiego napastnika to pierwsza tego typu nagroda w karierze.

Fala oburzenia. Kibice murem za Lewandowskim. "To oszustwo!"

Decyzja jednak nie wszystkim przypadła do gustu. - Co za oszustwo! Bez względu na wszystko Lewandowski to najlepsza "dziewiątka" w historii futbolu - czytamy w jednym z komentarzy pod wpisem na Facebooku. - Cóż, nie powinniśmy przywiązywać wagi do tego plebiscytu. Wszyscy dobrze wiemy, kto tak naprawdę zasłużył na tę nagrodę. Nikt bardziej niż Lewandowski i Aspas, ale niestety tak wygląda piłka, którą znamy - oburza się inny z użytkowników.

Lewandowski oczywiście nie traci szans, by o tego typu nagrodę powalczyć we wrześniu. Po świetnym występie przed tygodniem z Sevillą, już w sobotę o 18.30 czeka go kolejny mecz w barwach Barcelony. Polak ma pojawić się na boisku w najbliższym spotkaniu z Kadyksem.