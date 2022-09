Zarywał noce przy konsoli. Teraz błyszczy z Lewandowskim. "Największa przemiana"

- Odkąd przybył Xavi, przeżywam swój najlepszy moment w Barcelonie - mówił niedawno Dembele w rozmowie z katalońskim "Sportem". To też była swego rodzaju nowość, bo Francuz wcześniej nie udzielał zbyt wielu wywiadów. A tym bardziej - choć w czerwcu minął piąty rok, odkąd jest w Barcelonie - nie robił tego po hiszpańsku. - Nigdy nie lubiłem za bardzo mówić. W końcu jednak wyjaśnili mi to trenerzy i sam też zrozumiałem, że trzeba to robić. Tym bardziej, jeśli odgrywasz ważną rolę w zespole, w jakimś meczu strzelasz gole czy zaliczasz asysty - dodawał francuski skrzydłowy.

Podczas tej rozmowy nadal biła od niego skromność. Ale o tym, że Dembele źle znosi bycie na świeczniku, wiadomo od dawna. Stroni od dziennikarzy, fleszów, kamer. To też od lat jest znak rozpoznawczy tego chłopaka, który pochodzi z intelektualnej rodziny, choć sam postawił przede wszystkim na piłkę. I który dorastał w Evreaux - niewielkiej miejscowości godzinę drogi od Paryża - zdala od zgiełku, blasku i pokus. Z tą samą paczką znajomych, z którą utrzymuje kontakty do dziś. I kiedy tylko ma wolną chwilę, rusza z nimi do Marrakeszu. - Zaczęliśmy tam latać, kiedy miałem 16 lub 17 lat. Bardzo lubię marokańską kulturę i kocham to miasto - opowiadał ostatnio.

Xavi od początku zaciekle go bronił

Dembele w końcu się otworzył. Dużo mówił także o Xavim, który po przyjściu do Barcelony otoczył go szczególną opieką. - Nasze relacje są wyjątkowe. Trener jest szczery, bardzo dużo ze mną rozmawia i daje mi wiele porad. Czy pamiętam, jaka była ta pierwsza? Tak, usłyszałem od niego, że jestem bardzo dobrym graczem, mam talent, ale muszę poprawić swoją mentalność i ciężko pracować dla zespołu. To naprawdę od początku była bardzo dobra relacja. Podobna do tej, jaką miałem wcześniej z Thomasem Tuchelem, z którym do tej pory miałem najlepszy kontakt - wskazywał Dembele.

Dembele z Tuchelem poznał się w Borussii Dortmund. To właśnie tam eksplodowała jego kariera i Barcelona latem 2017 roku zapłaciła za niego w sumie aż 140 mln euro. To była kwota, która przez kolejne lata ciążyła na Dembele. Równie mocno, jak kontuzje, które łapał jedna po drugiej. Mimo to Tuchel, który kilka dni temu został zwolniony z Chelsea, jeszcze w czerwcu mocno naciskał na sprowadzenie Dembele. Tym bardziej że latem wygasał jego kontrakt z Barceloną, więc był do wzięcia za darmo. Ale równie mocno naciskał Xavi, który zaciekle bronił Dembele i przekonywał władze klubu, by podpisały z nim nowy kontrakt.

Xavi robił to nie tylko latem, ale też jesienią zeszłego roku. W listopadzie, czyli zaraz po tym, jak wrócił do Barcelony, gdzie zastąpił zwolnionego Ronalda Koemana. - Przedłużenie kontraktu Dembele to jeden z naszych priorytetów. Om mógłby być najlepszym zawodnikiem na świecie na swojej pozycji. Wie, że musi dużo pracować, ale że ma potencjał, aby odmienić tę drużynę. Teraz najważniejsze, żeby był w tym wszystkim konsekwentny - mówił w listopadzie Xavi, a wiele osób wtedy pukało się w czoło, bo nawet nie było wtedy jak tego sprawdzić. Dembele po raz 11, odkąd trafił do Barcelony, leczył kontuzje. Kibice i dziennikarze wyliczali mu, że to był już 101. mecz, który opuścił, a w sumie od przyjścia do klubu pauzował aż 670 dni.

Barcelona była wściekła

Dembele od najmłodszych lat - jeszcze za czasów gry w Stade Rennes - nie był chłopakiem, który lubił brylować w towarzystwie. Cichy, skromny, spokojny. Może nawet trochę nieporadny życiowo. Na pewno prędzej domator, bo jeśli spóźniał się na treningi to nie z powodu imprez, a zarywanych nocy przy konsoli. A to się akurat zdarzało. Nie raz, nie dwa, a znacznie częściej. Tak w zasadzie zaczęła się jego relacja z Xavim, który w listopadzie - od razu po objęciu zespołu - zaczął wprowadzać nowe porządki. Jedną z jego zasad stało się to, by wszyscy piłkarze stawiali się w klubie na półtorej godziny przed treningiem.

No i wszyscy się stawiali. Oczywiście wszyscy, poza Dembele. On po przyjściu Xaviego w ciągu kilku dni spóźnił się dwa razy. Raz o trzy minuty, a za drugim razem w ogóle nie przyjechał na trening. Gdy zadzwoniono do niego z klubu z pytaniem, czy coś się stało, wyjaśnił, że... pomylił godzinę zajęć. Myślał, że trening odbędzie się po południu, a nie rano.

To jednak nie zraziło Xaviego, który chyba postawił sobie za punkt honoru, by dotrzeć do Dembele. Francuz w debiucie nowego trenera - mecz z Espanyolem (1:0) - leczył jeszcze kontuzjowane udo, ale tydzień później już zagrał 24. minuty przeciwko Villarreal (3:1). A trzy dni później tyle samo przeciwko Benfice w Lidze Mistrzów (0:0). Z każdym kolejnym meczem grał coraz więcej. Przestał także łapać kontuzje i regularnie trenował, bo z gry na chwilę na początku roku wyeliminował go tylko koronawirus, a chwilę później opuścił dwa spotkania, kiedy odrzucił teoretycznie ostateczną ofertę przedłużenia kontraktu.

Gdy prezydent Joan Laporta stracił cierpliwość i zadeklarował, że kolejnych ofert już nie będzie, wydawało się, że Dembele opuści klub jeszcze w zimowym oknie transferowym. Uginać zaczął się nawet Xavi, który w styczniu zapowiedział, że przestanie korzystać z Dembele, jeśli ten w najbliższym czasie nie przedłuży umowy. W klubowych mediach opublikowana została też mocna wypowiedź Mateu Alemanego, dyrektora sportowego Barcelony, który zarzucił Dembele brak zaangażowania.

- Wyraźnie widać, że nie chce tutaj zostać i nie interesuje go przyszłość w naszym klubie. Musi odejść natychmiast, bo chcemy tutaj zaangażowanych piłkarzy. Mam nadzieję, że uda się zrealizować ten transfer przed 31 stycznia - mówił Alemany i dodawał, że składali Dembele oferty od połowy ubiegłego roku. - Przeróżne. Próbowaliśmy znaleźć sposób, by nadal grał w naszym klubie, ale jego agenci te propozycje systematycznie odrzucali - dodawał.

Początkowo odebrano to jako żart

Agentem Dembele od kilku lat jest Moussa Sissoko. To przypadkowa zbieżność nazwisk z byłym graczem Newcastle, Tottenhamu czy Watfordu, choć akurat w Barcelonie to nazwisko kojarzy się jednoznacznie źle. Właśnie przez menedżera Dembele, który według władz klubu ma na niego zbyt duży i negatywny wpływ.

Zresztą to długo była wzamejnie nakręcająca się spirala, bo Sissoko też nie pozostawał dłużny i publicznie oskarżał Barcelonę, że próbuje zastraszać jego klienta. Do dziś każdy stoi przy swoim stanowisku, bo w klubie dominuje narracja, że Dembele latem został i podpisał dwuletni kontrakt, bo nigdzie nie dostał lepszej oferty. A jego agent przechwala się w mediach, że gdyby chciał, Dembele już dawno grałby w lepszym klubie za lepsze pieniądze.

Tylko że dziś to już tak naprawdę nie ma znaczenia, bo na podpisaniu kontraktu korzystają wszyscy. A najlepiej widać to na boisku. Po samym Dembele i jego grze. - Największa przemiana u niego zaszła poza boiskiem. W jego głowie. Zresztą w tym ostatnim wywiadzie sam to między wierszami przyznawał. Opowiadał, że wziął się za siebie także po treningach. Że w życiu też sobie wszystko poukładał. Poczynając od personalnego trenera od przygotowania fizycznego, którego dostał od klubu, przez odpowiednią dietę i kucharzy, kończąc na śnie i regeneracji. Słowem: zaczął o siebie dbać. W końcu zachowywać się jak piłkarz - mówi Piotr Urban, ekspert od ligi hiszpańskiej w Eleven Sports.

Niektórzy przemiany Dembele dopatrują się jeszcze w poprzednim sezonie. W tym, że pod koniec grudnia wziął ślub z Rimą, gwiazdą TikToka. Uroczystość odbyła się według muzułmańskich i marokańskich tradycji, ponieważ Rima ma marokańskie korzenie. I wywołała niemałe poruszenie w Barcelonie. A przy tym po raz kolejny pokazała jakim typem człowieka jest Dembele, który na uroczystość nie zaprosił nikogo z klubu. Jedyną obecną osobą ze świata piłki był Dayot Upamecano, z którym Dembele przyjaźni się jeszcze z czasów występów w młodzieżowych kadrach Francji.

Ale to było nic, bo "Diario Sport" pisał, że nikt w Barcelonie nawet nie wiedział, że Dembele ma partnerkę. Kiedy przedstawiciele klubu zobaczyli zdjęcia ze ślubu, pomyśleli, że to żart.

"W końcu przypomina piłkarza, jakiego sobie tutaj wyobrażano"

W poprzednich latach Dembele, kiedy był zdrowy i grał, potrafił na boisku zadziwić sprintem, błyskotliwym zgraniem, ale też strzałem w trybuny czy zepsuciem doskonałej sytuacji. Z tym bywa kojarzony nawet teraz. Jak tydzień temu w meczu z Sevillą (3:0), kiedy pod koniec pierwszej połowy mógł podarować Lewandowskiemu pewnego gola, bo ten miał przed sobą pustą bramkę i tylko czekał na podanie. Ale Dembele w stronę Lewandowskiego nawet nie spojrzał. Uderzył i chybił. A Lewandowski tylko się roześmiał.

Cztery dni później w Lidze Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno (5:1) Dembele zagrywał już Lewandowskiemu niemal każdą piłkę. I to nawet w sytuacjach, kiedy miał lepszą pozycję do strzału. Polak kończył ten mecz z hat-trickiem, a Dembele z dwoma asystami, w tym jedną właśnie przy golu Lewandowskiego. Po meczu Xavi równie mocno chwalił ich obu. Dla Lewandowskiego, który jest w wyśmienitej formie od początku sezonu, już brakowało mu słów. Ale swoje od trenera usłyszał także Dembele, który pod względem umiejętności i możliwości w grze jeden na jednego został przez Xaviego nawet porównany do Neymara.

Hiszpańskie media teraz piszą, że za sukcesem Dembele stoi też obsesja Xaviego na punkcie skrzydłowych. Trener Barcelony chce mieć wielu dobrych piłkarzy na tę pozycję. - To jest bardzo ważny element w jego układance. Xavi doskonale pamięta Barcelonę, w której sam grał i kiedy prowadził ją Pep Guardiola. Wtedy dla tej małej gry w środku pola, która była opanowana do perfekcji, kluczowi byli właśnie skrzydłowi. Oni dawali szerokość, dzięki temu piłkarze ze środka mieli więcej miejsca, do czego dokładali też swoje umiejętności i robili przewagę - mówi Urban.

I dodaje: - Barcelona to wciąż jest zespół, który tak jak kiedyś lubi długo rozgrywać piłkę, grać właśnie na tych małych przestrzeniach, gdzie doskonale odnajduje się także Lewandowski. Ale przy tym Xavi nie zamyka się tylko na taki sposób gry, bo dziś to jest zespół, który potrafi zaskoczyć choćby z kontrataku czy dalekim podaniem w kierunku Lewego. Nawet takim od ter Stegena. To też część jej pomysłu, który widać było już w trakcie przedsezonowych sparingów i który dodajmy, że też jest skuteczny. Też dzięki skrzydłowym. Choćby właśnie Dembele, który wygląda ostatnio niesamowicie. Dużo lepiej niż wiosną, którą przecież też miał niezłą: kończył poprzedni sezon z 14 asystami, jako najlepszy podający La Ligi - przypomina Urban.

Teraz Dembele już nikt z Barcelony nie wyrzuca, a kibice zastanawiają się, czy to faktycznie jest on, czy przypadkiem nikt go w ostatnich miesiącach nie podmienił. Bo dziś Dembele nie tylko podaje, asystuje, ale też próbuje wracać do obrony i odbierać piłki wślizgami. A to mu się wcześniej nie zdarzało. "W końcu przypomina piłkarza, jakiego sobie tutaj wyobrażano. Jest na ustach wszystkich. Chociaż w jego przypadku to nic nowego, to w końcu mówi się o nim tak, jak wszyscy by tego chcieli" - napisał ostatnio o Dembele kataloński "Sport".