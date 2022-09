Lewandowski wygryzł go z Barcelony. Teraz mówi o Polaku: Nie on robi największą różnicę

Martin Braithwaite ma za sobą udany debiut w barwach Espanyolu. Reprezentant Danii strzelił gola na wagę zwycięstwa 1:0 swojej nowej ekipy nad Athletikiem Bilbao. Zaraz spotkaniu wystąpił w programie "Tot Costa" na antenie Radia Catalunya – podaje fcbarca.com. W nim pozwolił sobie na drobna złośliwość w kierunku Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyciekły szczegóły kontraktu Lewandowskiego! Hiszpańska zabawa w Barcelonie

"Dembele robi większą różnicę niż Lewandowski"

Braithwaite stwierdził, że Lewandowski nie jest najlepszym piłkarzem FC Barcelony. Okazuje się, że 31-latek bardziej ceni Ousmane'a Dembele. - Dembele robi większą różnicę niż Lewandowski. Ousmane to dobry chłopak, bardzo go lubię. Ma niezwykły talent. Poza Messim nie widziałem nigdy takiego zawodnika – przyznał w rozmowie z katalońskim radiem.

Między Lewandowskim a Braithwaite’em nie ma raczej złej krwi. Były zawodnik Barcelony, mimo tej uszczypliwości, pozytywnie wypowiada się o Polaku. - Lewadnowski strzela mnóstwo goli i jestem z jego powodu szczęśliwy. To wielki profesjonalista. Życzę mu wszystkiego dobrego i udanego sezonu, ale ja teraz chcę wygrywać w Espanyolu - dodał.

Braithwaite siłą wypchnięty z Barcelony

Ostatnie dni a Braithwaite’a w Barcelonie nie należały do najprzyjemniejszych. Był wręcz siłą wypychany z klubu, a niechęć do niego żywili także kibice. Dali temu wyraz podczas prezentacji drużyny, kiedy to przywitali go gwizdami. Duńczyk, co prawda niechętnie, ale odniósł się do tematu. - Ludzie nie wiedzą wszystkiego. Czytają prasę, a to co zostało powiedziane, nie jest prawdą. Nie mogę stwierdzić, czy gwizdy podczas prezentacji kadry przed meczem o Puchar Gampera były sprawiedliwe czy nie. Ja nie mam z tym problemu. To już przeszłość i jestem teraz szczęśliwy. Mam w głowie wiele pozytywnych rzeczy związanych z Barceloną, ale teraz jestem tu, gdzie chcę być – powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Martin Braithwaite był zawodnikiem Barcelony od 2020 r. W trakcie pobytu na Camp Nou, wystąpił w 58 spotkaniach, strzelił 10 goli i zanotował 5 asyst.