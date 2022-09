Lewandowski uwielbiany w Hiszpanii. "Przybył Mesjasz i kładzie kres nostalgii"

Robert Lewandowski znakomicie zaaklimatyzował się w FC Barcelonie. W pięciu spotkaniach (cztery w lidze i jeden w Lidze Mistrzów) zdobył aż osiem bramek. Zdobywa gola średnio co 55 minut. Widać również, że Robert Lewandowski znalazł wspólny język z pozostałymi piłkarzami wicemistrzów Hiszpanii.

Lewandowski "przybył jako Mesjasz"

Hat-trick polskiego napastnika w ostatnim meczu Ligi Mistrzów jest wciąż komentowany w hiszpańskich mediach. Lewandowski wprawił w osłupienie niemal cały piłkarski świat. Na hiszpańskiej stronie portalu yahoo.com czytamy ciekawą opinię o 34-latku.

Piłkarz FC Barcelony zdradził, czym najbardziej zadziwił go Lewandowski

"Najważniejszą rzeczą, poza trzema golami, jest sposób, w jaki zintegrował się z drużyną od pierwszego dnia, aby zrobić różnicę. Przybył jako Mesjasz" - napisał Frau, który podkreśla nie tylko umiejętności Polaka, ale także jego dojrzałość.

"W Bayernie presja jest podobna jak w Barcy i to pomaga, ale czuje się, jakby Lewandowski grał w Barcy od dziesięciu lat. Pomaga mu w tym liczba nowych twarzy i odczucie zmiany cyklu, który na razie odbiera miejsce w wyjściowym składzie zawodnikom mogącym dorównać lub przewyższyć go w hierarchii. Mowa tu o Pique czy Albie. Busquets to raczej cichy lider" - dodał Hiszpan związany portalem sports.yahoo.com, czy Radiem Marca.

Hiszpan jest pod wrażeniem formy, w jakiej znajduje się Lewandowski, mając 34 lata i wskazuje go na niewątpliwego lidera drużyny. "Do swojego katalogu strzałów z dwóch nóg i główki dodaje repertuar strzałów spoza pola karnego, który z biegiem lat mocno poprawił. Bardzo dobrze gra z tyłu, rozgrywa piłkę na flanki i jest pierwszym, który angażuje się bez piłki w linii obronnej przeciwnika" - poskreślają eksperci.

To, co zdaniem Hiszpana jest najważniejsze to fakt, że były snajper Bayernu Monachium tchnął nową nadzieję w zespół. "Robert Lewandowski kładzie kres nostalgii i zamieszaniu w Barcelonie" - brzmi tytuł artykuł. Dziennikarz twierdzi, że "nostalgia i ciągłe zmiany w różnych zespołach zarządzających, jakie miał klub, doprowadziły do głębokiego kryzysu ekonomicznego i sportowego, który zakończył się gniciem wszystkiego i utratą poziomu konkurencyjności na poziomie krajowym i międzynarodowym".

Lekiem miało być ponowne przyjście prezesa Joana Laporty, który na początku XXI wieku swoimi działaniami wyprowadził Barcelonę na szczyt. "Lewandowski w 2022 roku to dla Laporty Ronaldinho z 2003 roku. W tamtym czasie przyjazd Brazylijczyka był impulsem dla projektu, który dopiero się zaczynał. (...) Ekscytacja fanów to najpotężniejsza rzecz, jaka istnieje. Dlatego dźwignie i wiek Lewandowskiego mają mniejsze znaczenie. Przy takim tempie zdobywania bramek wydaje się, że kryzys nie istniał i nagle Barca jest faworytem do wygrania wszystkiego" - czytamy na sports.yahoo.com.

Robert Lewandowski jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Na drugim miejscu jest aż pięciu piłkarzy, z dwoma golami. W tym gronie jest też Piotr Zieliński, który rozegrał świetny mecz przeciwko Liverpoolowi (4:1). Polak nie tylko dwukrotnie pokonał bramkarza angielskiego zespołu, ale dodatkowo zaliczył asystę przy trafieniu Andre Zambo Anguissy.