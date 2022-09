Piłkarz FC Barcelony zdradził, czym najbardziej zadziwił go Lewandowski: "Byłem zaskoczony"

Robert Lewandowski znakomicie zaaklimatyzował się w FC Barcelonie. W pięciu spotkaniach (cztery w lidze i jeden w Lidze Mistrzów) zdobył aż osiem bramek. Zdobywa gole średnio co 55 minut. Widać również, że Robert Lewandowski znalazł "wspólny język" z pozostałymi piłkarzami wicemistrzów Hiszpanii. Reprezentant Polski jest również uwielbiany przez kibiców FC Barcelony. Mają oni już przyśpiewkę dla Lewandowskiego. Pod muzykę z kultowego serialu "Flinstonowie".

Garcia: Lewandowski to spektakularny napastnik

Na temat Roberta Lewandowskiego wypowiedział się Eric Garcia, stoper FC Barcelony.

- Byłem zaskoczony, jak dużo Robert Lewandowski mówi na boisku. Pomaga swoim kolegom z drużyny, mówi ci, co zamierza zrobić, abyś zwrócił na to uwagę. To spektakularny napastnik - powiedział Eric Garcia w rozmowie RAC1, katalońską stacją radiową.

Robert Lewandowski jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Na drugim miejscu jest aż pięciu piłkarzy, z dwoma golami. W tym gronie jest też Piotr Zieliński, który rozegrał świetny mecz przeciwko Liverpoolowi (4:1). Polak nie tylko dwukrotnie pokonał bramkarza angielskiego zespołu, ale dodatkowo zaliczył asystę przy trafieniu Andre Zambo Anguissy.

FC Barcelona jest wiceliderem La Ligi. Ma 10 punktów, o dwa mniej od prowadzącego Realu Madryt. W sobotę drużyna Xaviego zmierzy się na wyjeździe z Cadizem. Początek meczu o godz. 18.30.