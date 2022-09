Kataloński "Sport" składa hołd Lewandowskiemu. Jedno słowo i wszystko jasne

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udany debiut w Lidze Mistrzów. Reprezentował FC Barcelonę po raz pierwszy w tych rozgrywkach i od razu ustrzelił hat-tricka. Ale jego bramki to nie wszystko. "Już na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest piłkarz sfrustrowany. Taki, który macha rękami i ma pretensje do kolegów. Jeśli już, to prędzej im podpowiada. Jak choćby w 18. minucie meczu z Viktorią, kiedy pokazywał ręką do biegnącego z piłką Pedriego, by podał do Fatiego, a nie do niego. Ta sytuacja też pokazuje, że Lewandowski wcale nie jest pazerny, by wykończyć każdą akcję" - zauważył Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Lewandowski pomaga mówiąc wprost i bez słów

I to samo rzuciło się w oczy katalońskich dziennikarzy, którzy nie przestają zachwycać sie Lewandowskim. "Bardzo mocno stawia na młodych zawodników, zdając sobie sprawę, że droga do sukcesu jest długa i skomplikowana, a oni potrzebują wsparcia, zwłaszcza gdy coś im nie wychodzi" - czytamy w gazecie "Sport".

Warto pamiętać, że Lewandowski nie zawsze mówi wprost, co powinni robić jego koledzy. "Jedną z najbardziej rzucających się w oczy rzeczy jest jego umiejętność znajdowania przestrzeni. Zawsze robi to, zachodząc od tyłu i alarmując kolegę z drużyny lekkim, prawie niezauważalnym ruchem" - podkreślono. A przy tym Katalończycy zwracają uwagę na umiejętność wybiegnięcia w tempo, co jest niemalże gwarantem bramki w przypadku polskiego napastnika.

"Ustawia się na krawędzi linii spalonego, ale nie przekracza jej. Ten metr, który zyskuje nad obrońcami, gdy ci wychodzą do przodu, jest zazwyczaj ostatecznym ruchem. Potem zaczyna się celebrowanie zdobytej bramki" - dodano.

Robert Lewandowski ma już na swoim koncie osiem trafień w pięciu meczach tego sezonu. Trzy zdobył w ostatnim meczu Ligi Mistrzów. Pięć strzelił wcześniej w La Liga. 34-latek jest najlepszym strzelcem w lidze. Tylko jeden zawodnik ma tyle samo bramek co on. Jest nim Iago Aspas z Celty Vigo. Kolejnym rywalem FC Barcelony będzie Cadiz. Mecz odbędzie się w sobotę, 10 września o godz.18:30.

Dużo ciekawsze wydaje się następne spotkanie FC Barcelony w Lidze Mistrzów. W najbliższy wtorek zespół Xaviego Hernandeza poleci do Monachium, aby zmierzyć się z Bayernem. Będzie to pierwsze starcie Lewandowskiego ze swoimi byłymi kolegami, a ci nie ukrywają, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla Polaka.