To nie gra, to zabawa. Lewandowski zaskakuje na każdym kroku. "Ale że aż tak?"

Pięć meczów, osiem bramek. Gol średnio co 55 minut. I w środę w meczu z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów (5:1) pierwszy hat-trick w barwach Barcelony. Robert Lewandowski w nowym klubie błyszczy od początku sezonu. I promienieje. Nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem. To widać, bo uśmiech praktycznie nie schodzi mu z twarzy. - Jestem tutaj szczęśliwy - otwarcie przyznaje.

"On nie zawodzi. Dla niego nie ma znaczenia z kim gra, gdzie gra i w jakich rozgrywkach. Lewandowski jest maszyną do strzelania goli. W ciągu zaledwie miesiąca stał się najważniejszym zawodnikiem FC Barcelony. Camp Nou już na stojąco skanduje jego nazwisko" - napisali po meczu z Viktorią Pilzno dziennikarze madryckiej "Marki", co też dodaje Polakowi splendoru, bo to dziennik, który na co dzień zdecydowanie bardziej sympatyzuje z Realem.

Komplementy sypią się z każdej strony

Tylko że tak naprawdę Lewandowski tego nie potrzebuje. Poza tym nie da się dzisiaj o nim pisać inaczej niż w samych superlatywach. A komplementy sypią się z każdej strony. Chwalą go nie tylko dziennikarze i eksperci z całego świata, ale też Xavi, który dostrzega w Lewandowskim nie tylko superstrzelca, lecz także prawdziwego lidera swojej drużyny.

- On jest liderem i to widać wyraźnie. Wystarczy popatrzyć na jego ruchy, gdy biega po boisku. Jak dyryguje, podpowiada, motywuje - mówi Piotr Urban, ekspert od ligi hiszpańskiej w Eleven Sports. - Gra kombinacyjna, luz, swoboda. Po prostu zabawa. Ja wiedziałem, że Robert będzie strzelał gole. Może nie, że tak szybko aż tyle, ale i tak największym zaskoczeniem dla mnie jest, że tak naturalnie i momentalnie wpasował się w styl Barcelony - w tę kombinacyjną grę na małych przestrzeniach z Pedrim czy z Gavim. Że tak doskonale czyta wszystko na boisku. To robi na mnie największe wrażenie. Widać, że lata pracy Roberta z Pepem Guardiolą nie poszły na marne, robią teraz swoje - dodaje Urban.

Xavi czerpie z Guardioli. Ale ma też swój pomysł

Z Guardiolą pracował także Xavi. Z tą różnicą, że nie w Bayernie jak Lewandowski, a w Barcelonie, gdzie obaj wcześniej grali też w jednym zespole, który jako trener przejął najpierw Guardiola. To były złote czasy dla klubu z Katalonii - lata 2008-2012, kiedy Barcelona z Guardiolą na ławce oraz wciąż z Xavim, Andresem Iniestą czy Leo Messim na boisku m.in. trzykrotnie zdobywała mistrzostwo Hiszpanii i dwukrotnie sięgała po Ligę Mistrzów.

Xavi też nigdy nie ukrywał, że w pracy trenerskiej dużo inspiracji czerpie właśnie z Guardioli, z którym zresztą przyjaźni się do dziś. - Na boisku widać pewne podobieństwa, ale mimo wszystko dzisiaj oglądamy trochę inaczej grającą Barcelonę niż za Guardioli - mówi Urban.

I tłumaczy: - To wciąż jest zespół, który lubi długo rozgrywać piłkę, grać właśnie na tych małych przestrzeniach, gdzie doskonale odnajduje się Lewy. Ale przy tym Xavi nie zamyka się tylko na taki sposób gry, bo dziś Barcelona to zespół, który potrafi zaskoczyć choćby z kontrataku czy dalekim podaniem w kierunku Lewandowskiego. Nawet takim od ter Stegena. To też część jej pomysłu, który widać było już w trakcie przedsezonowych sparingów i który dodajmy, że też jest skuteczny.

Lewandowski na czele klasyfikacji strzelców

- Najważniejsze, żebym strzelał, kiedy zacznie się liga - odpowiadał Lewandowski przed sezonem, kiedy dziennikarze subtelnie zwracali mu uwagę, że nie zdobył bramki w żadnym z trzech letnich sparingów - z Realem Madryt (1:0), Juventusem Turyn (2:2) i New York Red Bulls (2:0) - podczas tournée Barcelony po Stanach Zjednoczonych.

Ale nawet wtedy uśmiech nie schodził mu z twarzy. - To tak naprawdę tylko jednostki treningowe. Będzie dobrze - przekonywał Lewandowski. No i jest. Po pierwszej kolejce Ligi Mistrzów polski napastnik z trzema bramkami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Do tego w La Liga w czterech meczach strzelił pięć goli i też - do spółki z Iago Aspasem z Celty Vigo - prowadzi w tej klasyfikacji.

Swój dorobek strzelecki Lewandowski będzie mógł poprawić już w sobotę. Barcelona, która jest wiceliderem i traci dwa punkty do Realu, gra wtedy na wyjeździe z ostatnim w tabeli Cadizem. Początek spotkania o 18.30.