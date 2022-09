Xavi wymienił trzech najlepszych. "Kto jest na równi z Lewandowskim?"

Robert Lewandowski jest ostatnio w niesamowitej formie. Do tej pory rozegrał w barwach FC Barcelony pięć meczów, w których strzelił osiem goli. W środowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno Polak zdobył trzy bramki, dzięki czemu stał się liderem klasyfikacji strzelców w tych rozgrywkach.

Xavi chwali Lewandowskiego. "Jest naszym najlepszym napastnikiem"

Dzięki kapitalnej dyspozycji Lewandowski jest na ustach całego piłkarskiego świata. Na jego temat wypowiedział się także trener FC Barcelony Xavi. - Nie wiem, czy Lewandowski jest najlepszym atakującym na świecie, ale na pewno jest naszym najlepszym napastnikiem. Kto jest na równi z nim? Na pewno Benzema i Haaland, ale bardzo trudno ich ze sobą porównać - powiedział Xavi na konferencji prasowej po meczu z Viktorią Pilzno.

Lewandowskim zachwyca się także jego kolega z drużyny Sergi Roberto. - To dar, że Lewandowski jest tutaj z nami. Zamierza nam wiele dać i już to pokazuje. Chce strzelać jak najwięcej goli. Jestem niesamowitym i bardzo profesjonalnym zawodnikiem, a do tego wspaniałą osobą - stwierdził Hiszpan.

Dzięki hat-trickowi w meczu z Viktorią Pilzno Lewandowski awansował również na trzecie miejsce w historycznej klasyfikacji strzelców w Lidze Mistrzów. Do tej pory strzelił już 89 goli w tych rozgrywkach. Wyprzedzają go tylko Leo Messi ze 125 trafieniami oraz Cristiano Ronaldo, który zdobył 140 bramek.

Kolejną okazję do powiększenia dorobku strzeleckiego w Lidze Mistrzów Lewandowski będzie miał już w najbliższy wtorek o 21:00. Wówczas FC Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium. Wcześniej klub z Katalonii czeka jeszcze ligowa potyczka z Cadizem. To spotkanie zaplanowane jest na sobotę o 18:30.

Trener Viktorii o Lewandowskim: Nie da się przed nim bronić