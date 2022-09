Co ze zdrowiem Benzemy? Wiadomo, ile będzie pauzował napastnik Realu Madryt

Karim Benzema we wtorkowym starciu z Celtikiem Glasgow w Lidze Mistrzów zszedł z boiska jeszcze w pierwszej połowie spotkania z powodu kontuzji. Real Madryt wydał dziś oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia napastnika. Choć kontuzja okazała się niezbyt groźna, to według dziennika "Marca" Francuz wróci do gry dopiero za cztery tygodnie.

