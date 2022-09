Emery mistrzem kurtuazji. Nie szczędzi pochwał Lechowi. "Są przyzwyczajeni"

Tej jesieni Lech Poznań będzie jedynym klubem reprezentującym Polskę na arenie międzynarodowej. Co prawda drogę do Ligi Mistrzów zamknął mu Karabach Agdam, ale dzięki wygranym z Dinamem Batumi, Vikingurem i Dudelange udało się awansować do Ligi Konferencji Europy.

Unai Emery wypowiedział się przed meczem z Lechem. "Są przyzwyczajeni do wygrywania"

W fazie grupowej mistrzowie Polski będą rywalizować z Villarreal, Hapoelem Beer Szewa i Austrią Wiedeń. Zmagania zaczną od wyjazdu do Hiszpanii, gdzie zagrają z półfinalistą ostatniej edycji Ligi Mistrzów, który rozpoczął ten sezon od zdobycia 10 punktów w czterech meczach ligowych.

Pomimo tego, ich trener Unai Emery ze sporym szacunkiem podchodzi do czwartkowego rywala. - Lech Poznań to zespół z potencjałem, który trzeba szanować. Powoli wracają do optymalnej formy, dzięki czemu wygrali trzy ostatnie mecze ligowe. Mają dobrych graczy na skrzydłach. W swojej lidze są przyzwyczajeni do wygrywania, grają dobrą piłkę i mają w składzie kilku reprezentantów. - powiedział

Szkoleniowiec zdradził także, jaki będzie cel jego drużyny na to spotkanie. - Chcemy kontynuować to, co robiliśmy w meczach przedsezonowych oraz na starcie sezonu La Ligi. Dążymy do wzmocnienia naszego stylu i osiągania dobrych wyników, co pozwoli nam na ekscytację z przemierzania europejskiej ścieżki, która już dała nam kilka wspaniałych chwil. - dodał

Lech zagra z Villarreal. Potem czekają go kolejne trudne mecze

Lech Poznań zagra z Villarreal w czwartek o godzinie 18:45. Po tym spotkaniu mistrzowie Polski wrócą do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie, gdzie w meczu dziewiątej kolejki zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Następnie czeka ich powrót na stadion przy ulicy Bułgarskiej, a tam w przyszły czwartek podejmą Austrię Wiedeń w Lidze Konferencji.

Villarreal w najbliższy weekend również będzie czeka trudne zadanie, jakim będzie potyczka z Betisem. W 2. kolejce Lig Konferencji drużyna Emery'ego uda się do Izraela, gdzie będzie rywalizować z Hapoelem Beer Szewa.

