"Ten film sprawił, że zacząłem Lewandowskiemu współczuć". To nie jest Monachium

Pierwsze tygodnie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie wydawały się płynąć mlekiem i miodem. Ale ten jeden film wrzucony na TikToka sprawił, że zacząłem mu współczuć. Jechał samochodem, a pech chciał, że światło zmieniło się na czerwone. Zatrzymał się, a po kilku sekundach jego samochód otoczyli ludzie. Zaglądali przez szyby, przykładali telefony, robili zdjęcia i nagrywali. Polak nie był już tak zadowolony, jak na filmiku z ulicznym grajkiem, gdy podrygiwał i śpiewał "Volare". Siedział skrępowany, wyczekiwał zielonego światła i by czymś się zająć i zachować pozory naturalności, sięgnął po łyk wody. Butelka była już pusta, co wyśmiali komentujący ten film.

Między uwielbieniem, nabożnym wręcz podejściem a zachowaniem jak w zoo, gdzie notorycznie ktoś przykleja twarz do szyby i nagrywa zachowanie przykładowej małpy, jest jednak spora różnica.

"Szczególnie ludzie po alkoholu myślą, że Lewy to ich przyjaciel, więc mogą podejść i uwiesić mu się na szyi"

Lewandowski zawsze podkreślał, że Monachium jest przyjazne piłkarzom. Mógł wyjść na spacer z żoną i niewielu kibiców go zaczepiało. Mieli park niedaleko domu, gdzie wybierali się z dziećmi i czuli komfortowo. Niemcy - co do zasady, wyjątki się zdarzały - szanowali ich czas prywatny. Nie byli natarczywi, namolni. Anna i Robert bardzo sobie to chwalili. W Polsce wyglądało to już trochę inaczej, dlatego Lewandowski po Warszawie niemal zawsze poruszał się w towarzystwie Marcina Kulczyka, swojego przyjaciela z liceum, który od lat wchodzi w rolę jego ochroniarza. Ale Barcelona to inna skala zainteresowania i zakłócania prywatności.

- Ochroniarz to nawet za duże słowo. Marcin to po prostu osoba, która jest przy nim, pomaga mu pozałatwiać różne sprawy na mieście. Jak jesteśmy gdzieś w restauracji czy klubie, staramy się, żeby Lewy nie szedł nigdzie sam. To już takie automatyzmy. Nie chodzi o to, że ktoś go uderzy. Chodzi o jakieś zaczepianie. Szczególnie ludzie po alkoholu myślą, że Lewy to ich przyjaciel, więc mogą podejść i uwiesić mu się na szyi. Jak jest obok niego postawny facet, to trochę się obawiają. To bardziej profilaktyka niż działanie. Jesteśmy po to, żeby Robert miał trochę oddechu. Co innego wyjście do kibiców. Lewy lubi rozmawiać z kibicami, podpisać się, zrobić zdjęcie. Ale w wyznaczonych porach. Nikomu nie jest przyjemnie, jak ktoś zagląda mu do zupy - tłumaczył Sport.pl Marek Kalitowicz, inny przyjaciel Lewandowskiego.

Z zupą wiąże się jeszcze jedna historia. - Siedzimy w restauracji w Monachium, a stolik dalej Kobe Bryant. To był mój idol! Ale wiem, że Lewy sam nie przepada, gdy ktoś próbuje do niego zagadać podczas prywatnej kolacji. Ale tam siedzi Kobe! Na szczęście zobaczył Roberta, pogadali i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Dla mnie niesamowite wspomnienie - opowiadał Kalitowicz.

Robert Lewandowski nie zazna w Barcelonie spokoju

Lewandowscy Barcelonę dopiero poznają. W wywiadzie dla SportowychFaktów Anna opowiedziała, jak wyglądało ich zwiedzanie Sagrada Familia. "Robert założył maseczkę, okulary, czapkę i udało się". Nie został zidentyfikowany. W samochodzie było inaczej, wcześniej - w podobnej sytuacji - gdy jechał kabrioletem, naciął się na złodziei, którzy zabrali mu telefon i zegarek. Nauczka - po Barcelonie jeździ samochodem, który ma dach. To turystyczne miasto, słynące również z legendarnego klubu piłkarskiego, którego Polak jest dzisiaj największą gwiazdą. Gdy zwiedzasz miasto i podziwiasz zabytki, masz oczy dookoła głowy, bo jeśli naprawdę dopisze ci szczęście, może zobaczysz jedną z gwiazd. Ludzie polują na piłkarzy jak parę lat temu na pokemony. To jak gra miejska, w której najcenniejszym znaleziskiem jest obecnie Lewandowski.

Tymczasem, zdaniem psychologów, potrzeba prywatności należy do podstawowych potrzeb w życiu każdego człowieka. To nie tak, że Lewandowski najchętniej odgrodziłby się od kibiców murem. Gdy przyjeżdżał na zgrupowanie w Opalenicy przed Euro 2020, a przed szlabanem czekało kilkudziesięciu kibiców, rozdał najwięcej autografów i najdłużej pozował do zdjęć. Podobnie - choć na mniejszą skalę - jest przy okazji każdego przyjazdu na zgrupowanie kadry w Warszawie. Pod hotelem gromadzą się kibice, a Lewandowski bardzo rzadko im odmawia. Zdaje sobie przecież sprawę, czyj podpis dla większości z nich będzie najcenniejszy i z kim najbardziej chcą sobie zrobić zdjęcie. Ale wówczas Lewandowski przyjeżdża jako kapitan reprezentacji Polski. Nie gra akurat w piłkę, ale pojawia się służbowo. To nie prywatna podróż samochodem i przypadkowe zatrzymanie na światłach. Kultura tych ludzi, choć często młodych, jest zresztą większa.

Ktoś powie, że to dowód sympatii. Jeden z niemieckich piłkarzy takie zainteresowanie fanów nazwał natomiast podatkiem od bycia dobrym piłkarzem. Diego Maradonę tak kochali w Neapolu i tak często klepali go po plecach, że doczekał się wręcz fobii na tym punkcie i po zakończeniu kariery nerwowo reagował na każdy taki gest. Lewandowski, choć znany nie od dziś, w Barcelonie doświadcza popularności, jakiej nie zaznał jeszcze nigdy. Często i długo dyskutowaliśmy, jak Polak poradzi sobie na boisku, jak odnajdzie się wśród technicznych wirtuozów, jak szybko zaadaptuje się do nowej ligi, jak wpłynie na Barcelonę i jak Barcelona wpłynie na niego. I często eksperci i dziennikarze sami wynajdywali ewentualne problemy, które mogą się pojawić. Być może najbardziej dokuczliwy będzie ten leżący daleko od boiska. W Barcelonie nie zazna bowiem spokoju.

