Złoty But. Lewandowski strzela jak na zawołanie, a i tak już sporo traci

Robert Lewandowski strzelił pięć goli w czterech meczach, co jest najlepszym wynikiem w La Liga. Ale to wciąż za mało, by znaleźć się w czołówce klasyfikacji Złotego Buta. Polakowi już na starcie sezonu brakuje pięciu kolejnych trafień do lidera, Erlinga Brauta Haalanda.

3 Fot. Joan Monfort / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl