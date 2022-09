Lewandowski zwrócił się do Xaviego. Dwa słowa. Kamery to wyłapały

Robert Lewandowski bardzo szybko odnalazł się w FC Barcelonie. W trzech pierwszych spotkaniach ligowych Polak zdobył cztery bramki, a w meczu z Sevillą po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. 34-letni napastnik trafił do bramki Bono w 36. minucie spotkania. Lewandowski przyjął piłkę na klatkę piersiową i efektownym strzałem pokonał bramkarza Sevilli. Gdyby szczęście mu dopisało, to mecz mógłby zakończyć z hat-trickiem. Polak nie wykorzystał jednak paru okazji.

Lewandowski poprosił Xaviego, żeby jeszcze go nie zmieniał

Polak, trochę niespodziewanie, został zmieniony w 74. minucie. W jego miejsce na boisku pojawił się Ansu Fati. Tym samym Lewandowski musiał pogodzić się z tym, że nie ustrzeli dubletu w Sewilli. Co ciekawe, okazuje się, że Xavi chciał zmienić go jeszcze wcześniej. Kamery DAZN uchwyciły jednak moment, w którym Lewandowski miał powiedzieć do trenera "jeszcze nie", sugerując, że chce jeszcze pograć i spróbować strzelić przynajmniej drugiego gola. Prawie się udało, bo ostatnią akcją Lewandowskiego była stuprocentowa sytuacja, w której wyszedł sam na sam z bramkarzem. Nie wykorzystał jej. Próbował pokonać Bono podcinką, ale golkiper zorientował się i zdołał odbić piłkę.

Sytuacja pokazuje, że Lewandowski z miejsca stał się gwiazdą i liderem zespołu. Nie każdy piłkarz może sobie pozwolić na to, żeby poprosić trenera, aby ten wstrzymał się jeszcze ze zmianą. Szkoleniowiec "Dumy Katalonii" za każdym razem chwali polskiego napastnika.

- Bardzo nam pomaga. Nie chodzi tylko o kolejne bramki, ale także o to, jak on opanowuje piłkę. Bardzo naciska na obrońców i wytwarza dodatkowy pressing. Jest idealnym punktem odniesienia dla innych piłkarzy. Jest fantastycznym zawodnikiem. To on daje wskazówki pozostałym graczom i daje sygnał do ataku. Wie, kiedy i gdzie się pojawić. Co więcej, zawsze ma jakiś pomysł i gotowe rozwiązanie na wykończenie akcji. To naturalny lider, jakiego rzadko można spotkać na boisku. Jest zwycięzcą, bardzo ciężko na to pracuje. Fantastycznie jest mieć go w zespole – podsumował Xavi.

Lewandowski jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Ma na koncie pięć bramek, czyli tyle samo, co Iago Aspas z Celty Vigo. Dzięki zwycięstwu drużyna Xaviego przesunęła się na drugie miejsce w tabeli. Ma dziesięć punktów na koncie. Liderem pozostaje Real Madryt z dorobkiem 12 punktów. Kolejne spotkanie ligowe Barcelona rozegra w sobotę 10 września. Jej rywalem będzie FC Cadiz. Jednak zanim dojdzie do tego spotkania, wicemistrzowie Hiszpanii rozpoczną rywalizację w Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu zmierzą się z Viktorią Pilzno. To spotkanie zaplanowano na 7 września na godzinę 21.