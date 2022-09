Madryt o Lewandowskim. Nie na gola zwrócili uwagę

Robert Lewandowski rozegrał kolejny świetny mecz, zdobył bramkę, a FC Barcelona pokonała Sevillę 3:0. Jego występ przeanalizowały madryckie dzienniki "Marca" i "AS". Co ciekawe, chwalą one Polaka nie tylko za strzelenie kolejnego gola. "Jego praca i poświęcenie są godne podziwu" - czytamy.

