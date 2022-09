Nie tylko gol, ale i reakcja na samolubstwo Dembele mówi o Lewandowskim wszystko. On fruwa

Właściwie wszystko o nastroju Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach mówi reakcja na samolubstwo Ousmane Dembele. Francuz w końcówce pierwszej połowy z Sevillą mógł mu podarować pewnego gola na 3:0. Polak miał przed sobą niemal pustą bramkę, czekał tylko na podanie. Ale skrzydłowy Barcelony nawet w jego stronę nie spojrzał. Uderzył i chybił. Lewandowski bezradnie rozłożył ręce, ale nawet wtedy nie przestał się śmiać. Na twarzy dominowało niedowierzanie, że Dembele podjął taką decyzję, a nie złość czy rozczarowanie. Wiedział, że kolejne okazje nadejdą.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Zwolnione tempo pomogło dostrzec kunszt. Piękny gol Lewandowskiego!

Jest oczywiście szereg okoliczności tłumaczących tak łagodną reakcję Lewandowskiego. Barcelona prowadziła już wtedy 2:0, miała ewidentną przewagę nad Sevillą, a on był zaspokojony pięknym golem strzelonym wolejem. Ale to nie był tak letni mecz, jak ten sprzed tygodnia - z Realem Valladolid, w którym Barcelona od początku dominowała i bez większego trudu strzelała kolejne gole. Zgodnie z zapowiedziami hiszpańskich mediów w Sevilli było gorąco - na trybunach i na boisku. Po pierwszym kwadransie Barcelona miała raptem 35 proc. posiadania piłki, a Lewandowski nawet nie miał okazji jej dotknąć. To gospodarze dominowali i rozgrywali ciekawsze akcje. Raz Barcelonę uratował bramkarz Mark Andre ter Stegen, w kolejnej sytuacji pomógł sędzia odgwizdując spalonego.

Piękny gol Lewandowskiego! Nie dał szans Bono [WIDEO]

Sevilla została ukarana już za pierwszy błąd. Gavi odebrał piłkę w środku pola, oddał ją Dembele, który napędził akcję i we właściwym momencie podał do Lewandowskiego, a on sprytnie podciął piłkę nad wychodzącym z bramki Bono. Piłkę tuż sprzed linii wybił obrońca, ale od razu dobił ją Raphinha. Barcelona wyszła na prowadzenie, ale przede wszystkim ostudziła entuzjazm gospodarzy. Podłamała ich bezlitośnie wykorzystując już pierwsze potknięcie.

Już kwadrans później było 2:0. Jules Kounde, były obrońca Sevilli, który latem trafił do Barcelony, znakomicie zacentrował w pole karne. Lewandowski tylko czekał na takie podanie. Opanował piłkę klatką piersiową i uderzył zanim spadła na ziemię. Trafił idealnie. Oglądana na żywo podcinka Lewandowskiego i złożenie się do strzału na 2:0 wyglądały na łatwe. Dopiero powtórki pokazały faktyczną skalę trudności przy obu bramkowych akcjach: w pierwszej Polak miał niewiele miejsca, bo bramkarz rzucał mu się pod nogi, a obrońcy zasłaniali pozostałą część bramki. Przerzucenie piłki nad bramkarzem było najlepszym rozwiązaniem. Przy kolejnym golu zawiniła obrona Sevilli, zostawiając Lewandowskiemu zdecydowanie za dużo miejsca, ale on i tak zdecydował się na trudne technicznie zakończenie akcji - po przyjęciu nie czekał aż piłka spadnie na ziemię, nie poprawiał jej kolejnym dotknięciem, wydaje się, że nie spojrzał nawet, jak ustawiony jest bramkarz, ale instynktownie kopnął tuż obok niego. Czasem faktyczny kunszt piłkarza dostrzegalny jest dopiero w zwolnionym tempie.

Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców La Liga

Volare. Robert Lewandowski fruwa nad boiskiem

Tuż po przerwie Barcelona podwyższyła prowadzenie Kounde zgrał dośrodkowaną z rzutu rożnego piłkę do Erica Garcii, który z bliska trafił na 3:0. Drużyna Xaviego Hernandeza włączyła tryb energooszczędny, bo już od przyszłego tygodnia dojdą jej mecze Ligi Mistrzów. Z tego też powodu trener Barcelony zdjął Lewandowskiego kwadrans przed końcem spotkania. Po raz pierwszy Polak nie rozegrał całego ligowego meczu. Zszedł z niedosytem, bo tuż przed zmianą znów próbował przelobować Bono. I znów niewiele zabrakło mu do szczęście. Wcześniej miał jeszcze jedną niezłą okazję do strzelenia gola, ale trafił w bramkarza.

Przybiciu "piątki" z Xavim towarzyszyły jednak obustronne uśmiechy - Polak zagrał dobry mecz, znów trafił do bramki i w klasyfikacji strzelców - z pięcioma golami po czterech meczach - jest współliderem z Iago Aspasem z Celty Vigo. Można odnieść wrażenie, że od ponad miesiąca z twarzy Lewandowskiego nie znika uśmiech - ani na konferencjach prasowych, ani na boisku, ani nawet na ulicach, gdy spotyka muzyków z gitarami. Kilka dni temu ktoś nagrał, jak na chwilę zatrzymuje się i tańczy podśpiewując "Volare" [z włoskiego "latać, fruwać" - red.]. Aklimatyzacja wydaje się przebiegać wzorowo. Barcelona znów pewnie wygrała (3:0), a Lewandowski również w Sevilli fruwał nad murawą.

Pewny triumf Barcelony. Lewandowski trafił, ale i tak nie był skuteczny