Pewny triumf Barcelony. Lewandowski trafił, ale i tak nie był skuteczny

Sevilla jest jednym z rozczarowań pierwszych trzech ligowych kolejek. Drużyna Julena Lopeteguia na otwarcie sezonu przegrała 1:2 z Osasuną, następnie zremisowała 1:1 z Realem Valladolid, a w poprzedniej serii gier ponownie przegrała, tym razem 1:2 z Almerią. Od początku meczu gospodarze ruszyli jednak do ataku i byli stroną przeważającą. Nie pozwalali Barcelonie rozwinąć skrzydeł, a sami tworzyli sporo zagrożenia. Największe już w 5. minucie. Rakitić wyszedł sam na sam z ter Stegenem, ale golkiper dobrze interweniował, dzięki czemu obrońcy mogli potem wyjaśnić sytuację.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Niepokonany Real czeka na odpowiedź Barcelony. Hit dla Madrytu

Sevilla postawiła na penetrujące zagrania za linię obrony Barcelony. To prawie zdawało egzamin. Prawie, bo chociaż Sevilla tworzyła groźne sytuacje po takich zagraniach, to za każdym razem sędziowie dopatrywali się spalonego. W 19. minucie sam na sam z bramkarzem wyszedł En-Nesyri, ale ter Stegen obronił to jakimś cudem końcami palców. Chorągiewka powędrowała do góry, ale powtórki pokazały, że spalonego mogło nie być. Napastnik Sevilli miał czego żałować.

Sevilla przeważała i nagle bum. Dominacja Barcelony

Niewykorzystane sytuacje się zemściły w 21. minucie. Sevilla straciła piłkę na połowie Barcelony i popełniła błąd w ustawieniu. Jedno podanie ze środka wystarczyło, żeby Katalończycy popędzili na bramkę gospodarzy w przewadze trzech na dwóch. Dembele, który miał piłkę i biegł środkiem, zagrał na lewo do Lewandowskiego. Ten podcinką strzelił, ale piłkę z linii bramkowej wybił Fernando. Piłka jednak trafiła na głowę Raphinhi, który skierował ją do siatki z bliska.

Gol dla Barcelony odmienił to spotkanie o 180 stopni. Sevilla przestała tworzyć zagrożenie i miała kłopoty w rozegraniu. Goście czuli się natomiast coraz lepiej. Chwilę po zdobyciu gola ponownie blisko był Raphinha, ale jego techniczny strzał z dużą rotacją był niecelny. Dembele próbował indywidualnej akcji, ale jego uderzenie było niecelne.

Robert Lewandowski znów ukąsił. Piąty gol w sezonie

W końcu, w 36. minucie, Sevilla dołączyła do listy klubów-ofiar Roberta Lewandowskiego. Polak miał mnóstwo wolnego miejsca pod polem karnym Sevilli, co zobaczył Kounde i posłał do niego dalekie zagranie. Lewandowski przyjął piłkę na klatkę 12 metrów od bramki rywali i uderzył z woleja, zdobywając swojego pierwszego gola przeciwko Sevilli w szóstym występie przeciwko tej ekipie.

Piękny gol Lewandowskiego! Nie dał szans Bono [WIDEO]

Barcelonie było mało. Szansę przed przerwą miał jeszcze Raphinha, ale mijając bramkarza wyjechał poza pole gry. Z sześciu metrów głową, nie mając obok siebie żadnego rywala, strzelał Kounde, ale bardzo niecelnie. W końcu w ostatniej akcji pierwszej połowy Dembele wyszedł z kontrą i miał przed sobą tylko jednego obrońcę. Mógł zagrać do środka do niepilnowanego Lewandowskiego, ale postanowił kończyć sam. I nawet minął obrońcę, ale jego podcinka była niecelna.

W drugiej połowie Barcelona szybko przypieczętowała wygraną. W 50. minucie miał miejsce rzut rożny. Barcelona rozegrała krótko, ale w końcu piłka poleciała po dośrodkowaniu na trzeci metr od bramki. Tam piłkę do środka zgrał Kounde, a Garcia wpakował piłkę do siatki.

Wtedy stało się jasne, że mecz w zasadzie został już rozstrzygnięty. Od tego momentu spotkanie wyhamowało. Sevilla nie miała żadnych argumentów, a Barcelonie się już nie śpieszyło, chociaż miała sytuacje. W 63. minucie drugiego gola mógł strzelić Lewandowski, ale jego strzał z pola karnego po dośrodkowaniu Sergiego Roberto obronił Bono. W 73. minucie wyszedł sam na sam z bramkarzem i znów próbował podcinki, ale tym razem Bono to przeczytał. Polak mógł i powinien kończyć to spotkanie z więcej niż jednym golem, ale więcej sytuacji już nie miał. W 74. minucie został zmieniony, a w jego miejsce pojawił się Ansu Fati.

Lewandowski "szaleje" na ulicach Barcelony. Hit. Polak skradł serca kibiców

Katalończycy do końca meczu dominowali. Wygrali ostatecznie 3:0, choć jak najbardziej mogli strzelić więcej goli. Dzięki tej wygranej Barcelona awansowała na pozycję wicelidera La Ligi. Lewandowski jest z kolei liderem klasyfikacji strzelców, razem z Iago Aspasem (obaj mają pięć goli).