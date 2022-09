Barcelona zachwyca się Lewandowski. Kreatywny pseudonim dla Polaka

Wydaje się, że Robert Lewandowski nie potrzebuje zbyt wiele czasu na aklimatyzację w FC Barcelonie. Polak praktycznie od początku przygody z katalońskim klubem pokazuje znakomitą dyspozycję strzelecką, co bardzo często jest poruszane przez Barcę w mediach społecznościowych.

Piękny gol Lewandowskiego! Nie dał szans Bono [WIDEO]

Barca wymyśliła Lewandowskiemu pseudonim

W nowy sezon LaLiga Lewandowski wszedł znakomicie. W trzech pierwszych meczach strzelił cztery bramki - po dwie w wygranym meczach z Realem Sociedad (4:1) i Realem Valladolid (4:0). Nie trafił jedynie w pierwszym spotkaniu z Rayo Vallecano, zakończonym bezbramkowym remisem.

W spotkaniu czwartej kolejki z Sevillą Polak dał popis już w pierwszej połowie. Najpierw po jego akcji gola głową strzelił Raphinha, a w 36. minucie sam wpisał się na listę strzelców, pokonując bramkarza andaluzyjskiego zespołu pięknym strzałem z półobrotu.

FC Barcelona bardzo często publikuje wpisy w mediach społecznościowych na temat Polaka. Nie inaczej było po jego golu z Sevillą. Klub wrzucił na Twittera zdjęcie, na którym widać moment tuż sprzed strzelenia gola, a do tego wymyślono mu nowy pseudonim - "LewanWowski", co jest odwołaniem do sposobu, w jaki 34-latek pokonał Bono. Można powiedzieć, że Polak wywołał efekt WOW.