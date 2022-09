Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców La Liga

Była 36. minuta, kiedy w pole karne Sevilli do Roberta Lewandowskiego podał Jules Kounde. Kapitan reprezentacji Polski przyjął piłkę na klatkę piersiową i efektownym uderzeniem nie dał szans Bono. Lewandowski podwyższył prowadzenie Barcelony na 2:0, strzelając kolejnego gola w nowym klubie.

Dla Polaka było to piąte trafienie w La Liga w tym sezonie. Wcześniej Lewandowski strzelił po dwa gole w meczach z Realem Sociedad (4:1) oraz Realem Valladolid (4:0). Kapitan reprezentacji Polski nie trafił do bramki tylko w pierwszym spotkaniu sezonu przeciwko Rayo Vallecano (0:0).

Piękny gol Lewandowskiego! Nie dał szans Bono [WIDEO]

W klasyfikacji strzelców nie ma lepszego od Lewandowskiego. Tyle samo bramek ma jednak zawodnik Celty Vigo - Iago Aspas. O jednego gola mniej strzelił natomiast piłkarz Betisu - Borja Iglesias.

Po trzy trafienia na koncie mają Alvaro Morata z Atletico Madryt, Karim Benzema oraz Vinicius Junior z Realu Madryt oraz Umar Sadiq z Almerii z Realu Sociedad. Wszyscy ci piłkarze rozegrali już swoje mecze w czwartej kolejce La Liga.

Tylko Benzema nie strzelił w niej gola. Aspas zdobył dwie bramki w piątkowym meczu z Cadiz (3:0), Morata i Sadiq strzelili po golu w meczu Real Sociedad - Atletico (1:1), a Vinicius Junior pokonał bramkarza Betisu (2:1).

Klasyfikacja strzelców La Liga:

Iago Aspas (Celta Vigo), Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 5; Borja Iglesias (Real Betis) - 4; Alvaro Morata (Atletico Madryt), Karim Benzema (Real Madryt), Umar Sadiq (Almeria/Real Sociedad), Vinicius Junior (Real Madryt) - 3; Alex Baena (Villarreal), Alex Berenguer (Athletic Bilbao), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Chimy Avila (Osasuna), Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao), Joselu (Espanyol), Juanmi (Real Betis), Largie Ramazani (Almeria), Vedat Muriqi (Mallorca) - 2.

Lewandowski w meczu z Sevillą mógł strzelić więcej goli. Mógł, ale w trzech sytuacjach jego uderzenia dobrze odbijał Bono lub z bramki wybijali obrońcy. Po pierwszej z nich bramkę z dobitki zdobył Raphinha. Polak przebywał na boisku do 74. minuty. To wtedy zmienił go Ansu Fati.

Szansę na kolejne gole Lewandowski będzie miał już w środę, kiedy FC Barcelona zagra u siebie z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów. W sobotę zespół Xaviego czeka wyjazdowy mecz z Cadiz w La Liga (godz. 18:30).