Xavi odkrył karty przed meczem z Sevillą. Jest skład Barcelony

FC Barcelona zaczęła nowy sezon od falstartu, remisując z Rayo Vallecano. Potem odniosła jednak dwa zwycięstwa z Realem Sociedad i Realem Valladolid. W sobotę "Duma Katalonii" zagra na wyjeździe z Sevillą. To trudny rywal, ale spisuje się on w tym sezonie znacznie poniżej oczekiwań.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Sevilla - Barcelona. O której i gdzie oglądać kolejny mecz Robert Lewandowskiego? [TRANSMISJA TV, STREAM]

To doskonała szansa dla Katalończyków na to, żeby doskoczyć do Realu Madryt, który ma komplet punktów i w sobotę wygrał z Realem Betis. Z kolei dla Roberta Lewandowskiego to szansa na powiększenie swojego dorobku bramkowego i objęcie prowadzenia w klasyfikacji strzelców. Liderem jest Iago Aspas z pięcioma golami. Lewandowski ma cztery trafienia.

Polak znalazł się w wyjściowej jedenastce Barcelony na mecz z Sevillą. Na bokach asystować będą mu Raphinha i Ousmane Dembele. Trener Xavi Hernandez nie zmienił wyjściowego składu w porównaniu z meczem poprzedniej kolejki, w którym Barcelona pokonała Real Valladolid.

Początek spotkania na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan o godzinie 21. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Niepokonany Real czeka na odpowiedź Barcelony. Hit dla Madrytu

Skład FC Barcelony na mecz z Sevillą:

ter Stegen – Kounde, Araujo, Garcia, Balde – Pedri, Busquets, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Dembele