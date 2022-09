Niepokonany Real czeka na odpowiedź Barcelony. Hit dla Madrytu

Real Madryt jest na razie bezbłędny w tym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii wygrali pierwsze trzy mecze i zajmują pierwsze miejsce w tabeli. W sobotę odnieśli czwartą wygraną, tym razem z Realem Betis, czyli wiceliderem, który również miał komplet punktów po trzech kolejkach.

Real Madryt wciąż niepokonany w La Liga. Jak odpowie Barcelona?

Wszystko dobrze ułożyło się dla gospodarzy, którzy już w 10. minucie objęli prowadzenie. David Alaba posłał długie zagranie w kierunku Viniciusa. Ten był na skraju spalonego, ale sędziowie uznali, że nie doszło do złamania przepisów. Brazylijczyk popędził w kierunku bramki i przelobował bramkarza gości.

Ci na bramkę Realu odpowiedzieli jednak dosyć szybko. Podopieczni Carlo Ancelottiego dali się całkowicie zaskoczyć w 17. minucie. Zaczęło się od wyrzutu z autu na krótki słupek bramki Realu. Tam dobrze zastawił się Borja Iglesias, który zgrał piłkę do Sergio Canalesa. Ten oddał strzał, po którym piłka znalazła się w siatce. Widać było, że był to przygotowany wariant i zadziałał znakomicie. Do przerwy więcej goli już nie padło.

W drugiej części spotkania Real Madryt zdołał wyjść na prowadzenie w 65. minucie. Dogranie z prawej strony boiska autorstwa Federico Valverde wykorzystał Rodrygo, posyłając piłkę w kierunku dalszego słupka. Więcej dogodnych sytuacji do zdobycia bramki nie oglądaliśmy. Real wygrał z Betisem 2:1 i nadal pozostaje liderem La Liga.

W sobotę odbędą się jeszcze dwa spotkania. Real Sociedad podejmie Atletico Madryt, natomiast o 21 Sevilla podejmie FC Barcelonę.