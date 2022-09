Media wybrały najlepsze transfery lata. Lewandowski na podium

Letnie okienko transferowe zostało oficjalnie zamknięte 1 września w najlepszych ligach Europy. Przyszedł zatem czas na podsumowania tego, co wydarzyło się na rynku w ciągu ostatnich tygodni. O taką ocenę pokusił się także szwedzki portal "Sportbladet", który docenił transfer Robert Lewandowskiego do FC Barcelony.

Polak kapitalnie odnalazł się w nowym klubie. Lewandowski już w pierwszych trzech meczach strzelił cztery gole i został liderem klasyfikacji strzelców. Wyprzedza tym samym m.in. Karima Benzemę, który ma na swoim koncie o jedno trafienie mniej.

"Sportbladet": Lewandowski trzecim najlepszym transferem okienka

Dlatego nie może nikogo dziwić, że media doceniają transfer Lewandowskiego do Barcelony. Zdaniem szwedzkiego portalu "Sportbladet" transfer z udziałem Roberta Lewandowskiego był trzecim najlepszym transferem tego okienka transferowego. Wyżej oceniono tylko transferowy Sadio Mane do Bayernu Monachium i Erlinga Haalanda do Manchesteru City.

Przypomnijmy: Lewandowski, po długich negocjacjach, trafił do Barcelony za 45 milionów euro plus dodatkowe pięć milionów euro, zapisanych w ramach bonusów. Sadio Mane trafił do Bayernu Monachium za 32 miliony euro, mając zastąpił właśnie Lewandowskiego. Z kolei Haaland kosztował Manchester City 60 milionów euro.

I każdy z nich świetnie radzi sobie w nowych zespołach. Sadio Mane w czterech pierwszych meczach Bundesligi zdobył trzy bramki. Haaland radzi sobie jeszcze lepiej. W pierwszych pięciu spotkaniach nowego sezonu Premier League zdobył aż dziewięć bramek i znacząco przyczynił się do faktu, że Manchester City pewnie prowadzi w tabeli ligi angielskiej.