Tak ma wyglądać skład Barcelony na mecz z Sevillą. Jedna niewiadoma

FC Barcelona rozczarowała w pierwszym spotkaniu ligowym przeciwko Rayo Vallecano 0:0. Jednak już w kolejnym meczu kataloński zespół pokazał, na co go stać. Na wyjeździe drużyna Xaviego strzeliła Realowi Sociedad aż cztery bramki i pewnie wygrała 4:1. Świetnie wyglądała współpraca Roberta Lewandowskiego z nowymi kolegami. Polak strzelił dwa gole i był bardzo aktywny na boisku. Podobnie było w meczu 3. kolejki La Liga. Kataloński klub wygrał 4:0 z Realem Valladolid, a kolejne dwa trafienia dołożył 34-letni napastnik. W kolejnym spotkaniu Barcelona zmierzy się z Sevillą. Jaki skład na 4. kolejkę Primera Division typują sportowe media w Hiszpanii?

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka o swoim wąsie. „Kama się wkurzyła, a teraz jestem Artur Gustavo Gavilia Szpilka"

Lewandowski od początku. Lewy obrońca jedyną niewiadomą

Dziennikarze "Sportu" przewidują, że nie dojdzie do wielu zmian w porównaniu z poprzednim meczem. "Mówi się, że kiedy coś działa dobrze, to lepiej tego nie ruszać. W każdym razie Xavi mógłby wprowadzić głównie jedną zmianę - dać wolne Gaviemu" - czytamy na portalu. Hiszpańskie media przewidują, że zamiast Hiszpana na boisku pojawi się Frenkie de Jong. W środku pola towarzyszyć mu będą Sergio Busquets oraz Pedri.

FC Barcelona stworzyła sobie kolejny, niepotrzebny problem. Niechciany

W obronie niezmiennie pojawią się Ronald Araujo, Eric Garcia i Jules Kounde. Tego pewni są zarówno dziennikarze katalońskiego "Sportu", jak i "Mundo Deportivo". Jedyną kwestią sporną pomiędzy obiema redakcjami jest to, kto znajdzie się na lewej obronie. Zdaniem pierwszego portalu będzie to Alejandro Balde. Jednak konkurencyjna redakcja stawia na Jordiego Albę, który w ostatnich dniach był łączony z przenosinami do Interu Mediolan, ale ostatecznie zdecydował się pozostać w drużynie Xaviego.

Z kolei na ataku powinien pojawić się taki tercet ofensywny, jak przed tygodniem. Lewandowski będzie najbardziej wysuniętym piłkarzem. W akcjach na bramkę rywali wspierać go będą Ousmane Dembele i Raphinha.

Zdaniem "Sportu" w najbliższym spotkaniu nie zadebiutują Hector Bellerin oraz Marcos Alonso. "Obaj zawodnicy trenowali w piątkowe popołudnie z drużyną, ale Xavi nie chce zmuszać ich do tak wczesnego debiutu" - czytamy na stronie.

Hiszpańskie wypominają Lewandowskiemu niemoc. Rozczarowująca statystyka

Przewidywany skład Barcelony według "Sportu"

Marc-Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Eric Garcia, Jules Kounde, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.

Przewidywany skład Barcelony według "Mundo Deportivo"

Marc-Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Eric Garcia, Jules Kounde, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.

Mecz FC Barcelony z Sevillą odbędzie się w sobotę 3 września o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.