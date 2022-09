Lewandowski na czele. Hiszpanie nie mają wątpliwości. Lepszego nie było

W czwartek zakończyło się letnie okienko transferowe. Na całym świecie przeprowadzono wiele transakcji, dzięki którym kluby wzmocniły swoje kadry. Nie inaczej było także w LaLidze. "Mundo Deportivo" stworzyło listę pięciu najlepszych transferów w lidze hiszpańskiej.

Top 5 transferów w LaLiga. Robert Lewandowski na czele zestawienia

Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znalazł się Robert Lewandowski. W lipcu Polak przeszedł do FC Barcelony z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. "Świetny ruch FC Barcelony, który podniesie poziom LaLiga. Kwota, za którą przeszedł, wydaje się niewielka, biorąc pod uwagę, że Lewandowski natychmiast zaczął strzelać i w tym momencie po trzech meczach ma na koncie cztery trafienia" - argumentują dziennikarze.

Drugą pozycję zajmuje Aurélien Tchouaméni. Francuz trafił do Realu Madryt za 80 milionów euro. Hiszpanie podkreślają, że pomocnik będzie świetnym następcą Casemiro, który przeniósł się do Manchesteru United. Podium zamyka Umar Sadiq, który został sprowadzony do Realu Sociedad za 20 milionów euro w miejsce Alexandra Isaka. Szwed został sprzedany tego lata do Newcastle. Na czwartym miejscu dziennikarze umieścili Andera Herrerę. Hiszpan przeniósł się do Athleticu Bilbao na zasadzie wypożyczenia z PSG. Pomocnik tym samym wrócił do swojego dawnego zespołu po ośmiu latach. Zestawienie zamyka Edinson Cavani, który trafił do Valencii. Hiszpański klub ściągnął Urugwajczyka za darmo z Manchesteru United. Zdaniem dziennikarzy, pomimo 35 lat, napastnik nadal może być ważnym zawodnikiem nowej drużyny.

Robert Lewandowski kolejną okazję do powiększenia dorobku strzeleckiego będzie miał już w najbliższą sobotę o 21:00. Wówczas FC Barcelona zmierzy się z Sevillą w czwartej kolejce LaLiga. Aktualnie drużyna prowadzona przez Xaviego zajmuje trzecie miejsce w lidze z dorobkiem siedmiu punktów.

