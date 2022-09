Dzieje się w Barcelonie: dwóch nowych piłkarzy, Aubameyang odchodzi na dobre

FC Barcelona pomimo problemów finansowych była do tej pory bardzo aktywna na rynku transferowym. Tego lata do klubu dołączyli już Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen i Jules Kounde. W ostatnim dniu okienka działaczy klubu z Katalonii również czeka sporo pracy.

Aubaymeyang o krok od Chelsea. Barcelona sięga po Hectora Bellerina

Przede wszystkim FC Barcelona zamierza domknąć sprzedaż Pierre-Emericka Aubameyanga do Chelsea. Media od dłuższego czasu informowały, że napastnik jest głównym celem transferowym angielskiego klubu. Wydawało się, że przejście Gabończyka wysypie się na ostatniej prostej. W środę David Ornstein z The Athletic podał, że negocjacje między klubami skomplikował napad na piłkarza, w trakcie którego złodzieje złamali mu szczękę.

Kolejne informacje na temat tego transferu przekazał Fabrizio Romano. Zdaniem dziennikarza, FC Barcelona doszła do porozumienia z Chelsea i angielski zespół ma zapłacić za Aubameyanga 14 milionów euro. Do transakcji zostanie także włączony Marcos Alosno, którym Hiszpanie byli wcześniej zainteresowani. Romano dodał, że do domknięcia transferu zostały już tylko szczegóły, a Gabończyk w ciągu najbliższych godzin ma przylecieć do Londynu. Tym samym powrót Aubameyanga do Premier League staje się faktem. Napastnik w latach 2018-2022 grał w Arsenalu, w którym wystąpił w 163 meczach, strzelając 92 gole i dorzucając do tego 21 asyst.

Na tym działania FC Barcelony na rynku się nie kończą. Ten sam dziennikarz poinformował, że hiszpański zespół znalazł także nowego prawego obrońcę. Nie będzie to Thomas Meunier, o czym ostatnio pisały zagraniczne media, lecz Hector Bellerin. Zawodnik zamierza rozwiązać obowiązujący kontrakt z Arsenalem, aby trafić za darmo do FC Barcelony. Romano dodał, że Bellerin uzgodnił już warunki umowy z katalońskim klubem. Jeśli ostatecznie ten transfer dojdzie do skutku, nie będzie to pierwsza przygoda Hiszpana w FC Barcelonie. Bellerin jest jej wychowankiem, a w 2011 roku przeniósł się do Arsenalu.

FC Barcelona po trzech kolejkach zajmuje trzecie miejsce w lidze z dorobkiem siedmiu punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z Sevillą. Mecz zaplanowany jest na najbliższą sobotę o 21:00.

