Legenda Barcelony odstawiona. Xavi nie ma miejsca

Gerard Pique i Xavi Hernandez to koledzy z boiska. Wspólnie reprezentowali Barcelonę w latach 2008-2015. W tym czasie zdobyli osiem mistrzostw Hiszpanii i wygrali trzy Ligi Mistrzów. Xavi - obok Andresa Iniesty - byl uznawany za czołowego pomocnika na świecie, a Pique z Carlesem Puyolem tworzyli jedną z najlepszych par stoperów. Ale od tego czasu dużo się zmieniło. Xavi został trenerem, a Pique od wielu lat gra poniżej oczekiwań.

Dziś Pique ma 35 lat i - jak pisze "El Mundo" - jest dopiero piątym stoperem w hierarchii. Xavi wyżej ceni pozyskanych latem: Julesa Koundé (z Sevilli za 50 mln euro) i Andreasa Christensena (trafił z Chelsea). Wyżej niż Pique są także Ronald Araújo i Eric Garcia.

Xavi do Pique: Sport musi być priorytetem

"Przed wakacjami Pique usłyszał od Xaviego, że musi zacząć traktować sport jako priorytet. Priorytet przed swoimi biznesami. Tak, żeby jego życie poza boiskowe (również rodzinne) nie wpływało na jego formę. Pique dowiedział się też, że jego rola będzie mniej istotna niż w poprzednich latach" - pisze "El Mundo".

Ale wokół Pique ciągle coś się dzieje. Nie dość, że Hiszpan jest zamieszany w fakt, że Superpuchar Hiszpanii rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej, z czego Pique ma czerpać wielkie korzyści, to w dodatku rozstał się z Shakirą. Zakończenie związku z piosenkarką odbija się szerokim echem w hiszpańskich mediach.

Co z mundialem?

Mundial w Katarze już w listopadzie, ale w takiej formie Pique nie ma co liczyć na wyjazd. W kadrze ma 103 występy, ale nie gra w niej od 2018 roku.

Jego umowa wygasa dopiero za dwa lata, ale Barca chętnie go sprzeda. Albo nawet odda za darmo. To dlatego, że płaci mu rocznie 28 mln euro brutto. Ale to już zasługa starego zarządu i prezesa Bartomeu, który swoimi decyzjami rujnował finanse klubowe.

"W wieku 35 lat Puyol kończył karierę. Ale Carlesa ciało było dużo bardziej zużyte. Pique wciąż wierzy, że z dumą może opuścić Barcelonę" - podsumowuje "El Mundo".