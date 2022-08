Ciemna strona Barcelony. Lewandowski na długiej liście "grozy"

FC Barcelona zamierza dbać o bezpieczeństwo swoich piłkarzy, o czym zapewniano w Hiszpanii po incydencie z Robertem Lewandowskim. Napastnik zatrzymał się przed wjazdem do centrum treningowego, aby przywitać się z czekającymi tam kibicami. Wtem dwóch mężczyzn otworzyło drzwi jego auta i zabrali mu zegarek wart 75 tys. dolarów, a niektóre media podały, że także telefon komórkowy. Na szczęście złodziei udało się szybko złapać i Polak odzyskał swoje rzeczy osobiste.

Jednakże była to niebezpieczna sytuacja, która mogła mieć zupełnie inny finał. Historia Lewandowskiego obiła się szerokim echem w Hiszpanii i nie tylko. FC Barcelona też zareagowała. Według tamtejszych dziennikarzy klub zgłosił się do miasta o zwiększenie liczby funkcjonariuszy przy bramach centrum treningowego. Tu z kolei pojawia się pytanie: czy to wystarczy?

Szybko okazało się, że niezupełnie. Kilkanaście dni później ofiarą złodziei padł inny napastnik, Pierre-Emerick Aubameyang. Do jego domu w Castelldefels - a więc tam, gdzie mieszka też m.in. Robert Lewandowski z rodziną - weszło czterech mężczyzn. Według relacji "El Pais" piłkarzowi i jego żonie grożono bronią palną oraz metalowymi prętami. W końcu pobito Gabończyka. Media piszą, że złodzieje zabrali z sejfu kosztowności i uciekli białym audi.

Aubameyang i Lewandowski to tylko dwa przykłady. Barcelona nie jest w pełni bezpieczna dla piłkarzy

Policja bada sprawę Aubameyanga, ale wiemy, że to nie jest pierwsza taka sytuacja wśród zawodników FC Barcelony. Napady na posiadłości i inne kradzieże zdarzały się już w 2018 roku. W tamtym czasie ofiarami złodziei padło aż czterech piłkarzy pierwszego składu: Gerard Pique, Jordi Alba, Luis Suarez oraz Philippe Coutinho. Podkreślmy jednak, że włamania te odbyły się podczas nieobecności piłkarzy na terenach posiadłości. Złodzieje zabierali zaś głównie biżuterię, gotówkę czy elementy garderoby. Coutinho zabrano jeszcze samochód marki audi.

Dziennikarze "Mundo Deportivo" wyliczyli też trzy kolejne włamania w następnym roku. Schemat był niemalże identyczny: napad w momencie, gdy piłkarze byli poza domem. Najwięcej w 2019 r. stracił Samuel Umtiti. Niektóre źródła piszą o 750 tys. euro, które miał w sejfie. Pozostałymi ofiarami byli Kevin Prince Boateng oraz brazylijski pomocnik Arthur.

Jeszcze przed rokiem podobna sytuacja spotkała młodą gwiazdę FC Barcelony, Ansu Fatiego. Włamywacze wtargnęli do jego willi w Sant Cagat del Vallès niedaleko Barcelony w czasie El Clasico. Weszli na piętro, bo na parterze znajdowała się rodzina 19-latka. Skradziono biżuterię, pieniądze i zegarki.

Jak widać, FC Barcelona będzie musiała zrobić znacznie więcej, by w pełni zadbać o bezpieczeństwo zawodników. Oni również muszą zadbać o ochronę, by nie narażać swoich bliskich na powtórkę historii Aubameyanga. Napady na piłkarzy są znane nie tylko w Hiszpanii. Przed laty we Włoszech spotkali się z tym zawodnicy SSC Napoli: Marek Hamsik, Lorenzo Insigne czy Arkadiusz Milik. W przypadku Polaka dwóch mężczyźni zajechało mu drogę, przystawili broń do głowy i zabrali zegarek.