Aubameyang odchodzi z FC Barcelony. Coraz bliżej jego powrotu do Premier League

Pierre-Emerick Aubameyang trafił do FC Barcelony w styczniu tego roku za darmo. Gabończyk bardzo szybko odnalazł się w nowym klubie i stał się jednym z najskuteczniejszych piłkarzy. Wystąpił w 24 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 13 bramek. To właśnie ten zawodnik w dużej mierze pomógł hiszpańskiej drużynie wyjść z kryzysu i sięgnąć po wicemistrzostwo kraju. Jednak sytuację napastnika skomplikowały wzmocnienia, których klub dokonał tego lata.

W trwającym oknie transferowym do Barcelony dołączyli m.in. napastnik Robert Lewandowski oraz skrzydłowy Raphinha. W kadrze zrobiło się bardzo ciasno, przede wszystkim wśród piłkarzy ofensywnych. W związku z tym nie każdy napastnik może liczyć na regularną grę. Pozyskanie nowych zawodników odczuł przede wszystkim Aubameyang. W tym sezonie spędził na boisku zaledwie osiem minut. W tej sytuacji Gabończyk zaczął rozglądać się za nowym klubem.

Zainteresowanie usługami 33-letniego napastnika wyraziła Chelsea. Negocjacje pomiędzy klubami trwają już od kilku tygodni. I jak donosi Gerard Romero, zmierzają one ku szczęśliwemu zakończeniu. Według dziennikarza Barcelona jest bliska porozumienia w sprawie kwoty transferu. Wcześniej hiszpańskie media pisały, że Chelsea oferuje za Gabończyka 22 miliony euro plus pięć milionów w postaci zmiennych. Jednak nowe informacje w tej sprawie przedstawił Romero. Jego zdaniem angielski klub zapłaci Barcelonie 23 miliony euro podstawy plus dwa miliony euro w bonusach.

To oznacza, że Katalończycy zrobią świetny interes na 33-letnim napastniku. Nie dość, że Aubameyang przyszedł za darmo i pomógł drużynie wyjść z kryzysu, to teraz znacząco zasili budżet zespołu.

Jeśli Gabończyk zdecyduje się na transfer do Chelsea, wówczas będzie to jego powrót do Premier League. Wcześniej 33-latek grał dla Arsenalu. W jego barwach występował od 2018 do 2022 roku. W sumie rozegrał 163 spotkania we wszystkich rozrywkach, w których strzelił 92 bramki i zanotował 21 asyst.