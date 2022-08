Magnus Carlsen "zmuszony" do uwielbiania Cristiano Ronaldo. Musiał zmienić wersję

Magnus Carlsen jest norweskim szachistą, który od 2004 roku nosi tytuł arcymistrza. Stał się drugim najmłodszym w historii zawodnikiem (po Siergieju Kariakinie), któremu został nadany ten tytuł. Od 2013 roku jest mistrzem świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego" [Sport.pl LIVE]

Magnus Carlsen został zmuszony do uwielbiania Cristiano Ronaldo. "Było to dla nich bardzo ważne"

Norweg poza grą w szachy jest także wielkim fanem piłki nożnej i Realu Madryt. W rozmowie z Lexem Fridmanem wyznał, że podczas jednego z wywiadów z dziennikarzami związanymi z mistrzem Hiszpanii spotkała go dość zaskakująca sytuacja. - Byłem kilka razy na meczach Realu i wszyscy byli w stosunku do mnie bardzo pomocni. Pamiętam, że w jednym z wywiadów zostałem zapytany o to, kto jest moim ulubionym piłkarzem. Odpowiedziałem, że jest to Isco, a dziennikarz stwierdził: Dobra, cięcie, teraz powiedz, że jest nim Cristiano Ronaldo. Dla mnie nie miało to wielkiego znaczenia, ale dla nich było to bardzo ważne - powiedział Carlsen.

Transfer z lidera ekstraklasy do drugiej ligi niemieckiej. To już oficjalne

Pomimo sympatii do Realu Madryt, szachista nie uważa Ronaldo za najlepszego piłkarza na świecie. - Zawsze lubiłem Ronaldo, ale uważałem też, że Messi jest od niego lepszy. Trudno jest znaleźć drugiego takiego piłkarza, jak on - dodał Norweg.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Cristiano Ronaldo obecnie jest zawodnikiem Manchesteru United, ale jego przyszłość w angielskim zespole nie jest pewna. Od dłuższego czasu media informują, że Portugalczyk chce odejść do klubu, który gra w Lidze Mistrzów. Napastnik był łączony z przejściem między innymi do Sportingu, Borussii Dortmund czy też Chelsea. Na temat jego możliwego transferu wypowiedział się niedawno trener Manchesteru United Erik ten Hag. - Jest częścią naszego planu, ale nie mogę na 100% powiedzieć, że zostanie. Będziemy czujni do ostatnich sekund - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej po meczu z Southampton.

Cavani ma nowy klub. Zagra przeciwko Lewandowskiemu i Benzemie