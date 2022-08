"Najpilniej strzeżony sekret" Lewandowskiego. Hiszpanie są zachwyceni

Robert Lewandowski w świetnym stylu rozpoczął przygodę w Barcelonie. Napastnik po trzech meczach ma już na koncie cztery gole. W minioną sobotę zdobył dwie bramki w wygranym 4:0 meczu trzeciej kolejki La Ligi pomiędzy Barceloną a Realem Valladolid. Obecnie wraz z Borją Iglesiasem jest najlepszym strzelcem ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już czaruje. Stadion aż jęknął [SPORT.PL LIVE #31]

"Najpilniej strzeżony sekret" Lewandowskiego. Intuicja

W ostatnim czasie hiszpańskie media raz za razem piszą o Polaku. Dziennikarze gazety "Diario Sur" zwrócili uwagę na to, co jest największym atutem Lewandowskiego. "Oto najpilniej strzeżony sekret Lewandowskiego" - napisano. Mowa o jego intuicji, którą wykazał się przy golu na 1:0 po podaniu Raphinhii. "Gdyby po meczu spytano go, dlaczego ruszył tam, gdzie znajdzie się piłka, prawdopodobnie odpowiedziałby swoimi wcześniejszymi słowami - napastnik nie ma czasu na myślenie, musi działać intuicyjnie" - czytamy na stronie "Diario Sur".

Dziekanowski uderza w Podolskiego. Takie rzeczy "tylko w krajach trzeciego świata"

Hiszpanie zaznaczają, że intuicja Lewandowskiego jest efektem wielu godzin treningów i rozegranych spotkań. "W ostatnich latach odkryto, że piłkarze przyzwyczajeni do kreatywnego grania rozwijają pewne obszary mózgu. Zawodnik nie potrafi powiedzieć, dlaczego pobiegł w kierunku drugiego słupka. To dyktuje mu to jego intuicja, która łączy ogromną liczbę wcześniejszych doświadczeń z treningów i meczów. Napastnicy tacy jak Lewandowski mogą obalić słynne zdanie Kartezjusza "Myślę, więc jestem": "Przeczuwam (gdzie znajdzie się piłka po podaniu od mojego kolegi), więc jestem (tego typu zawodnikiem)" - czytamy dalej.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Już niedługo fani będą mieli kolejną okazję do zobaczenia w akcji Roberta Lewandowskiego. W najbliższą sobotę o 21:00 Barcelona zmierzy się w czwartej serii spotkań La Ligi z Sevillą.

Cavani ma nowy klub. Zagra przeciwko Lewandowskiemu i Benzemie